Drama između porodica Pelc i Bekam ne jenjava, a dok su Dejvid i Viktorija uglavnom ćutali o celoj situaciji, Nikolin otac Nelson našao se u neprijatnoj situaciji kada je u javnosti upitan o svemu što se dešava poslednjih nekoliko meseci.

Iako deluje da je napetost prvenstveno između Nikole, Bruklina i porodice Bekam, u javnosti se često spominjao i otac Nikole Pelc, koji više nije mogao da izbegne pitanja. Milijarder, kojeg su nedavno na jednom događaju pitali šta misli o odnosu sa porodicom Bekam.

- Je l’ moja porodica u poslednje vreme bila po medijima? Nisam uopšte primetio - našalio se on.

Potom je podelio i svoj glavni savet: - Moj savet je da se, dođavola, drže što dalje od štampe - rekao je, ali je brzo povukao granicu: - Moja ćerka i Bekamovi su sasvim druga priča i to danas nije tema za medije.

Ipak, jasno je stavio do znanja kakvo mišljenje ima o zetu. Iako je Bruklin u šokantnoj izjavi tvrdio da njegovi roditelji već neko vreme pokušavaju da razdvoje njega i Nikolu, Nelson veruje u njihov brak.

- Moja ćerka je sjajna, moj zet Bruklin je sjajan i radujem se što će imati dug i srećan zajednički život - poručio je.

Milion dolara mesečno?

Usred cele drame, Nikola i njen otac dospeli su u žižu javnosti prošlog meseca nakon što je jedan voditelj podkasta izneo tvrdnju da joj Nelson daje milion dolara mesečnog džeparca.

Ta priča je munjevito obišla društvene mreže, ali je, prema pisanju portala Pejdž siks, ta cifra "100 odsto" netačna. Pojavile su se i tvrdnje da je Nelson navodno pitao zašto Bruklin ne dobija istu finansijsku podršku.

Bruklinova oštra poruka

Nelsonova podrška dolazi nakon Bruklinove burne objave na Instagramu u kojoj je naveo da nema nameru da se miri s porodicom, optuživši ih da pokušavaju da sabotiraju njegov brak s Nikolom. U istoj poruci izneo je i eksplozivnu tvrdnju da je Viktorija na njihovom venčanju 2022. "neprimereno plesala" s njim, što je izazvalo potpuni haos na internetu.

Dan kasnije, Dejvid je govorio o društvenim mrežama i njihovom uticaju na decu. Iako nije direktno pomenuo porodičnu krizu.

- Ono loše o čemu smo pričali, šta sve deca danas mogu da vide, može biti opasno. Ali lično sam shvatio, osebno sa svojom decom, da mreže treba koristiti iz pravih razloga. Trudio sam se da ih edukujem. Prave greške, ali deci je dozvoljeno da greše, tako uče - rekao je.

Iako je Bruklin jasno poručio da ne želi pomirenje, izvor je za magazin Pipl rekao da slavni par i dalje želi sina nazad.

- Dejvid i Viktorija vole Bruklina i plaše se da će ga izgubiti, primili bi ga nazad istog trenutka - naveo je izvor.

