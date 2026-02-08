Slušaj vest

Glumica Madlen Stou odigrala je veoma zapaženu ulogu u čuvenom filmu "Osveta" (1990). Usledile su druge važne uloge i pauza, a onda je 2025. godine serija "Welcome to Derry" bila njen povratak nakon dužeg zastoja.

Madlen Stou Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Rođena je 18. avgusta 1958. godine, a za sada je poslednju filmsku ulogu odigrala 2003. u "Octane". Na malim ekranima je bila aktivnija, a zanimljivo je i da je igrala u seriji "Osveta" (2011 - 2015), koja je imala drugačiju radnju od one u istoimenom filmu. Pre poslednje filmske uloge igrala je u seriji "Soundtrack" 2019, pa napravila pauzu.

U filmu "Osveta", koji joj je doneo prvu važnu ulogu, glumila je kraj velikog holivudskog zavodnika Kevina Kostnera. Tužna ljubavna priča rastužila je mnoge koji su tada dobro upamtili lepu glumicu.

Madlen Stou je delila kadar sa slavnim kolegama:

Madlen Stou na filmskom platnu sa poznatim kolegama

Prelepa Mireja Mendez, kako se zvao njen lik, fatalna za dva muškarca, Kostnera i Kvina, završila je tragično. Posle dirljive priče 1992. se desio film "Poslednji Mohikanac" i uloga Kore Manro.

Njena lepota često je u filmovima koje je igrala bila utisak za sebe. Sjajnu ulogu je ostvarila 1995. godine u filmu "Dvanaest majmuna", u kojem joj je partner bio Brus Vilis.

Ljubitelji komedije su na listu svojih omiljenih filmova dodali "Odmazdu na mafijaški način", ostvarenje gde je glumica kao Dženifer Baret Aligijeri osvojila Silvestera Stalonea. Njen šarm sijao je sa filmskog platna.

Madlen Stou 2023. godine Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Od jedne do druge "osvete" okrenuo se jedan krug. O njenom talentu je suvišno govoriti, on je postao očigledan još 1981. godine kad je prvi put zaigrala na filmu, u "Ratu gangstera".

Glumica danas ima 67 godina, ne pojavljuje se često u javnosti, a njene retke slike otkrivaju kako izgleda skoro četiri decenije nakon filma "Osveta". Utisak je mnogi da se izuzetno malo promenila, a podeljena su mišljenja da li je njen izgled u potpunosti prirodan ili ne.

Madlen Stou sa ćerkom 2025. godine Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Madlen Stou je od 1982. godine u braku sa glumcem Brajanom Benbenom. Upoznali su se 1981. godine na snimanju mini-serije The Gangster Chronicles. Imaju ćerku Mej Teodoru (30).

