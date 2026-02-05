Slušaj vest

U trenutku kada se svet ponovo suočava sa talasom otkrića vezanih za takozvane Epstajn fajlove - dokumenta koja otvaraju pitanja o moći, zataškavanju i umešanosti globalnih elita, američki triler "Impuls" (Impulse, 2023) dobija novu, gotovo uznemirujuću dimenziju. Iako je reč o igranom filmu, njegova tematika danas zvuči manje kao fikcija, a više kao ogledalo savremenog društva.

O čemu se radi?

Film prati novinarku Sofiju koja pokušava da poveže niz sumnjivih smrti uticajnih ljudi, ulazeći u mrežu moći u kojoj se prepliću politika, mediji, bogatstvo i kriminal. Centralna ideja filma - da određene strukture ostaju nedodirljive bez obzira na težinu optužbi, a sa tim se može povući paralela sa aktuelnim raspravama o Džefriju Epstajnu i ljudima iz vrha svetske elite koji se pominju u sudskim dokumentima.

Iako "Impuls" ne govori direktno o Epstajnu, sličnost u motivima je očigledna: zatvoreni krugovi moći, kompromitujući fajlovi, kontrola informacija i pitanje da li istina ikada u potpunosti izađe na videlo. Upravo ta paralela čini da film danas privlači pažnju daleko veću nego u trenutku kada je premijerno prikazan.

Dajana Gudić - od Sarajeva do Holivuda

U centru filma nalazi se Dajana Gudić, glumica i producent poreklom iz Bosne i Hercegovine, koja tumači glavnu ulogu i čija je lična priča gotovo jednako filmska. Rođena u Sarajevu, odrasla u Brezi, Gudić se kao tinejdžerka preselila u Sjedinjene Američke Države, gde je izgradila karijeru modela, a potom i glumice.

Za film "Impuls" nije bila zadužena samo ispred kamere - Dajana je autor inicijalne priče na kojoj je film zasnovan, što njen lik novinarke koja kopa po zabranjenim temama čini još zanimljivijim u kontekstu aktuelnih globalnih dešavanja. Uprkos ne tako visokim ocenama na Imdb-u, Gudić je privukla pažnju regionalne i svetske javnosti kao novo ime iz dijaspore koje pokušava da pronađe svoje mesto u Holivudu.

U galeriji pogledajte fotografije Dajane Gudić:

1/5 Vidi galeriju Dajana Gudić Foto: Printscreen/Instagram/DajanaGudic

"U Holivudu se dešava toliko toga o čemu niko ne govori. Zastupljeno je mnogo satanističkih riutala i čudnih žurki, zbog čega sam odlučila da napravim film o tome," kazala je Dajana svojevremeno.

Veza sa Džibrijem Belom

Pored profesionalnog angažmana, Dajana Gudić poslednjih meseci privlači pažnju i zbog privatnog života. Sudeći po društvenim mrežama, Dajana je u velikoj ljubavi sa Džibrijem Belom, američkim influenserom i muzičarem poznatim po učešću u rijaliti-programu "90 Day Fiance", a koji je u regionu postao prepoznat kao "najpoznatiji Amerikanac u Srbiji".

U galeriji pogledajte fotografije Dajane Gudić i Džibrija Bela:

1/7 Vidi galeriju Džibri i Dajana uživaju u vezi Foto: jubribell/instagram

Koliko njihova ljubav odiše razumevanjem i podrškom pokazuje i Instagram objava u kojoj je Džibri izrazio zgražavanje zbog Epstajnovih zločina i pride podsetio na film svoje partnerke napravivši paralelu između istih i radnje filma.

Iako je film "Impuls" izašao pre tri godine, uzevši u obzir trenutna dešavanja u svetu i pompu oko Džefrija Epstajna i njegovih gnusnih zločina - možda je sada idealno vreme da ga pogledate.

Pogledajte video: Snimci dece u Epstajnovom telefonu