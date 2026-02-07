Slušaj vest

Da li je prevario i onu sa kojom je varao? Španski i svetski mediji mesecima bruje o navodnom raskidu bivšeg fudbalera Barselone Žerara Pike (39) i njegove 12 godina mlađe partnerke Klare Čie Marti, zbog koje je pre nekoliko godina ostavio Šakiru.

Glasine su se intenzivirale sredinom prošle godine nakon što je u jutarnjem programu španske televizije Telećinko u emisiji "Hajde da vidimo", novinarka Adriana Doronsoro izjavila da poseduje potvrdu da su Žerar Pike i Klara Čia Marti okončali svoj emotivni odnos.

"Imam potvrdu da su raskinuli. Trenutno istražujem razloge, jer mi stižu informacije o mogućem uplivu treće osobe, iako za sada ništa nije definitivno potvrđeno", rekla je Doronsoro, čime je dodatno zaintrigirala javnost. A ta treća osoba nije Šakira!

Njena izjava iznenadila je goste u studiju, ali i publiku, s obzirom na to da par do sada nije davao nikakve javne naznake o problemima u vezi.

Međutim, ugledni španski magazin "HOLA" ubrzo je objavio sasvim suprotnu verziju priče. Prema izvorima bliskim paru, navodni raskid je "čista izmišljotina". Magazin tvrdi da su Pike i Klara i dalje zajedno nakon tri godine veze, ali i da su iscrpljeni stalnim "lažnim vestima" koje se o njima plasiraju u javnosti.

"Par nije prekinuo. Umorni su od stalnih medijskih napada i spekulacija", navodi izvor pomenutog magazina uz podsećanje da su Pike i Klara od avgusta 2022, kada su se prvi put javno pojavili zajedno, pod konstantnim pritiskom javnosti.

Dodatnu konfuziju uneo je novinar Pepe del Real, koji je izneo drugačije objašnjenje. Prema njegovim tvrdnjama, eventualni problemi u vezi nisu povezani sa neverstvom ili skandalom, već sa razlikama u životnim prioritetima.

"Navodno je Klara želela da zasnuje porodicu, dok Pike za taj korak još nije bio spreman. Neslaganje u životnim ciljevima često vodi ka prekidu", naveo je on.

Ipak, u novembru prošle godine fotografisani su zajedno na jednoj utakmici u Andori, što je dokaz da su ili izgledali nesuglasice, ili nikad zvanično nisu ni prekinuli.

Šakira Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Majami, crvenokosa žena i život na dve adrese

Glasine su dodatno podgrejane kada je Pike viđen u Majamiju, u jednoj poslastičarnici, u društvu nepoznate crvenokose žene. Fotografije su se brzo proširile društvenim mrežama, iako identitet žene nikada nije potvrđen.

Pike već duže vreme živi na relaciji Barselona - Majami, što su pojedini španski mediji naveli kao mogući faktor zahlađenja odnosa. Podsetimo, Majami je grad u koji se nakon raskida preselila njegova bivša supruga Šakira, zajedno sa njihovom decom.

Senka brune prošlosti sa Šakirom

Ljubavna priča Pikea i Klare od samog početka bila je opterećena kontroverzama, jer je usledila nedugo nakon jednog od najburnijih razvoda u svetu slavnih.

Pike i Šakira, koji su bili zajedno više od decenije i dobili sinove Milana (2013) i Sašu (2015), zaprepastili su globalnu javnost informacijama preljubi i raskidu. Šakira je svoje emocije pretočila u muziku, a stihovi u kojima bivšem partneru poručuje da je zamenio "Ferari Tvingom" i "Roleks Kasiom" obišli su svet.

Žerar Pike Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nedavno je kolumbijska pevačica objavila baladu "Ultima", za koju kritičari tvrde da je jedna od njenih najličnijih pesama do sada. Prema rečima poznatog paparaca Jordija Martina, Pike i Klara navodno su se osećali posramljeno zbog poruka koje pesma nosi, iako ih Šakira nigde ne pominje imenom.

Ipak, u novijim intervjuima, pevačica je ublažila retoriku i čak istakla da je Pike disciplinovan otac i naglasila njegov uticaj na vaspitanje njihove dece.

"Ne možete uspeti ni u jednoj profesiji bez discipline, ona je temelj. Znaju da ne postoji drugi put. Ako negde moraš da se pojaviš, vežbaš. Ako imaš ispit, učiš. To je to. O takvim stvarima nema pregovora", rekla je pevačica u jednom intervjuu, čime je svima stavila do znanja da su strasti malo splasle i da ulazi u novu etapu svog života oslobođena tereta ljutnje i besa.

