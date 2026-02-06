Slušaj vest

Holi Valans, rođena Vukadinović, pevačica i glumica srpskog porekla koju smo gledali u jednoj od najpoznatijih australijskih sapunica, „Neighbours“ poslednjih dana našla se na meti kritika jer je počela javno da izražava desničarske stavove. Objavila je i „anti-woke" pesmu koja je nakon nedelju dana uklonjena sa striming platformi, a potom je prekinuta u intervjuu uživo nakon što je vređala osobe sa teškoćama u učenju.

Apple Music je, naime, nakratko zabranio njenu pesmu „Kiss Kiss (XX) My A**e", koja je saundtrek za novi animirani film Polin Hanson „A Super Progressive Movie". Pesma, inače, ismeva transrodne osobe i „vouk“ kulturu. Pesma je kasnije vraćena, a Valans je rekla da im „nedostaje moždanih ćelija“ ako uklanjaju njenu pesmu, piše News.com.au.

Valans je početkom ove nedelje prekinuta tokom intervjua uživo na GB News nakon što je u debati o pandemiji uvredila pojedine osobe. U emisiji „Free Speech Nation" izjavila je voditelju Džošu Houviju:

„Tokom kovida bilo je jako teško gledati… kao da je reč o radaru za retardirane. A Australija je bila prilično visoko po tom pitanju.“

Voditelj se odmah izvinio zbog upotrebe izraza „retard“, na šta je Valans odmah reagovala:

„Hej, zar mi ovde nismo Nacija slobodnog govora (Free Speech Nation)? Gde sam ja?“

Na to joj je voditelj odgovorio: „U pravu ste, tu ste me uhvatili. Mi smo Nacija slobodnog govora, osim te jedne reči.“

Snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama, a korisnici su požurili da podele svoja razmišljanja o njenom ponašanju.

„Holi Valans je bukvalno rekla da se filter isključi i od tada se nije osvrnula. Izgovaranje te reči na GB Njuzu pre prelomnog trenutka je ultimativni srednji prst pristojnom političkom establišmentu“, napisao je jedan korisnik.

„Loš izbor reči“, „Mrzim tu reč, uvredljiva je i nema potrebe da se izgovara“, „Svakodnevno se koristi protiv osoba sa invaliditetom i onih sa teškoćama u učenju, što je jako pogrešno“, pisali su drugi.

Osvrnula se i na pesmu koja je odmah nakon izlaska dostigla visoke pozicije na top-listama.

„Da je to bila pesma koja napada Trampa, desnicu, levicu i Faraža, koju je napravio neko sa leve strane politike, onda bi bilo u redu. Ne bi bilo problema, jer desnica nema tendenciju dečjih ispada besa“, rekla je o pesmi koja je inače prerada njenog hita „Kiss Kiss" iz 2002. godine.

„MWAH Poštovaćeš moje zamenice / Nemaju sve dame jajnike, neke imaju penis / Kažu da sam muškarac, ali ja sam žena / Jer imam V, a ne D / Nije me briga šta ljudi govore / Nikada neću biti on, ono ili oni / Jer sam prava biološka žena / Prava biološka žena“, neki su od stihova pesme.

Valans, koja sada živi u Velikoj Britaniji, poslednjih godina postala je glasna zagovornica konzervativne politike i javno je podržala stranku Reform UK Najdžela Faraža.

