Učesnica "Pesme za Evroviziju" Aleksandra Sekulić prozvala je organizatore i RTS da nisu imali jednak tretman prema učesnicima tokom snimanja video materijala za PZE.

Dva dana nakon što je Radio-televizija Srbije objavila sve kompozicije koje se takmiče na ovogodišnjem festivalu "Pesma za Evroviziju", na društvenim mrežama povela se rasprava o tretmanu takmičara od strane RTS prilikom snimanja video materijala za numere kojima će se predstaviti tokom dve polufinalne večeri.

Aleksandra Sekulić koja će nastupiti sa pesmom "Kule" komentarisala je pesmu Tijane Trivić Zone i konstatovala: "Odlična ideja za ventilator, žao mi je što ostali kandidati nisu imali isti tretman."

Njena opaska pokrenula je lavinu komentara i dramu na društvenoj mreži X, kojoj su korisnici već nadenuli ime "afera ventilator".

Dok su Zonini fanovi Aleksandrin potez okarakterisali kao ljubomoru, prema takmičarki čija se pesma, kako tvrde, već izdvojila kao favorit, drugi su se složili sa njom i istakli da je navodni nejednak tretman takmičara od strane RTS neprihvatljiv.

Aleksandrine reči potvrdio je i Stefan Papić, pod umetničkim imenom Brat Pelin koji nastupa sa pesmom za koju je sam radio tekst, muziku i aranžman.

- Bukvalno, ni ja ga nisam imao - napisao je Papić.

Zejna se našla se na meti udara zbog svoje kompozicije, što je očigledno izazvalo bes stranice Eurovision Kosovo, koji su odmah napali pevačicu, smatrajući da njena pesma nije po pravilima Evrovizije.

Njena pesma, kao i ostale kompozicije, objavljene su juče, 2. februara, a već po objavljivanju ona je proglašena za jednog od najvećih favorita.

Pevačica je sada progovorila o pesmi.

- Presrećna sam, sigurna sam bila u "Jugoslaviju", ali sada još više, jer hajp je veći nego za numeru "Najbolja". Reakcije su sve pozitivne što me plaši. Ima još vremena do nastupa, ali za sada sam presrećna.

Zejna je prokomentarisala i da li je pogađaju negativni komentari na njenu pesmu.

- Nešto su mi spomenuli, ali nisam pogledala, ne znam o čemu se radi, niti bih se povezala sa takvim komentarima koji su negativni, moja pesma je jasna i poruka je jasna, to nema veze sa mnom. To je možda nečiji marketinški trik, nije moj.

- Volela bih da pobedim, jer ne znam da li bih se više prijavila, smatram da je "Jugoslavija" potpun paket za Evroviziju. Pesma govori jedinstvu, ljudima, nadi, o tome da pored svih problema i svega što se dešavalo u prošlosti, ja verujem u ljubav u ljudima i tu nadu da gledaju ljude kao ljudsku rasu i da smo svi jednaki, i da imamo i sačuvamo tu ljubav i nadu u sebi. Svaka priča ima dve strane, a moja je pozitivna - rekla je Zejna.

