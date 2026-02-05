Slušaj vest

Velški glumac Majkl Šin je u skladnoj vezi sa Anom Lundberg, lepoticom koja je 26 godina mlađa od njega i koja mu je rodila dve ćerke.

56-godišnji Majkl iz prvog braka s jednom od najlepših žena na svetu, glumicom Kejt Bekinsejl, ima i 26-godišnju ćerku Lili.

Kada se saznalo da je jedan od najlepših žena sveta Kejt Bekinsejl u vezi sa, kako su mnogi govorili "talentovanom, ali ružnom zvezdom" Majklom Šinom, mnogi su bili u neverici. Pitali su se "na koju foru ju je osvojio" i tvrdili da mu je "upala kašika u med", međutim, veoma brzo nakon što su stupili u brak, počele su da Holivudom kruže priče da je Šin neveran.

U jednom trenutku se govorilo da je u isto vreme sa tri osobe, a javnost nije prestajala da se pita šta žene vide u njemu.

Usledio je buran razvod, a dugo se šuškalo da je njegova sadašnja izabranica Ana koja je od njega mlađa 26 godina, glavni krivac što je pukla i njegova poslednja veza, odnosno, da mu je ona bila ljubavnica.

Majkl, osim sa Kejt, sa kojom je bio u braku od 1995. do 2003. godine, poznat je i po vezama sa balerinom Lorejn Stjuart, holivudskom miljenicom Rejčel Mekadams, američkom voditeljkom Keri Kigan i poznatom komičarkom Sarom Silvermen.

Šin se zbog odnosa sa devojkom koja je godište njegove ćerke našao i na meti kritika, ali reklo bi se kako glumački par uživa u svojoj sreći, i za sada se ne obaziru na kritike. Izgleda da je Ani jedinoj pošlo za rukom, ono što nije ni jednoj pre nje, a to je da ga smiri i "veže".

