Glumica Ivana Panzalović spakovala je kofere i otputovala je u toplije krajeve, u Dubai odakle je podelila "vruće" kadrove.Ivana je objavila i slike u kupaćem kostimu koje su napravile pravu pometnju na mrežama.

Fatalna plavuša je na svom Instagram objavila niz fotografija na kojima je vidimo u plavom kupaćem bikiniju, a obline su bile u prvom planu. Lepa glumica je pozirala dok se sunčala, ležala je u bazenu, a kupaći kostim je savršeno istakao sve njene atribute. Komentari na račun njenog izgleda su se nizali, a svi kažu da lepotom i izgledom hipnotiše.

U galeriji pogledajte kako Ivana Panzalović uživa u Dubaiju:

Glumica Ivana Panzalović u Dubaiju

Brutalan sukob s bivšim verenikom

Podsetimo, Ivana se povukla iz javnosti nakon što joj je bivši verenik pucao u glavu, a potom sebi oduzeo život, a mnogo truda i rada na sebi bilo je potrebno da bi se vratila normalnom životu o čemu je svojevremeno i govorila.

- Razmišljala sam koliko će me pratiti pitanje o nemilom događaju i onda se prirodno nameće da to nije nešto što mogu da negiram, jer, eto desilo se. Ono što mogu jeste da se ne vraćam na te misli i uspevam u tome. U početku je bilo mnogo teško. Imam pre svega divnu porodicu, koja je uvek uz mene, prijatelje koji su mi mnogo pomogli, i večito ću im biti zahvalna. Trebalo je mnogo truda da se skrenu misli i da se oporavim, ali i vremena - rekla je glumica svojevremeno za "Blic" i dodala:

- Naravno da sam imala i pomoć stručnih lica, u vidu psihoterapije, i to ne treba da bude tabu tema. Takođe, važan izduvni ventil za mene je fizička aktivnost, redovni treninzi, čitala sam knjige, gledala filmove, ali sam vrlo brzo potom i počela da radim. Neke kolege su mi pružile ruku spasa, zvale na projekte, a rad je lek. Žao mi je što se mnogo loših scenarija tog tipa dešava svuda oko nas. Mlade devojke i žene treba da vode računa o sebi u svakom smislu i da budu jako oprezne.

