Afera Epstin drma celu Evropu, na udaru su naročito kraljevske porodice, norveška, britanska, a spominju se i mnoga druga imena iz sveta poznatih.

Nekadašnji princ Endru, koji je doveden u vezu sa prestupnikom, prošao je "ko bos po trnju", oduzete su mu kraljevske titule, izbačen je sa imanja na kojem je živeo, ali tu nije kraj.

Nakon što je princ Edvard progovorio o novim šokantnim otkrićima u koja je umešan njegov brat Endru Mauntbaten-Vindzor sve oči javnosti uprte su i u druge članove kraljevske porodice.Tako je nedavno jedan novinar iznenadio kraljicu Kamilu pitanjem o Epstinu, a njena reakcija odmah je postala tema svih britanskih medija. Kraljica Kamila je poznata kao neko ko je oduvek branio žrtve nasilja, ali na ovo, koje je počinjeno od strane Epstajna, nije imala komentar.

kralj Čarls, kraljica Kamila Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na snimku koji je britanska televizija objavila na Instagramu vidi se kako 78-godišnja kraljica izlazi iz automobila i ulazi u zgradu, dok se u pozadini čuje glas novinara:

- Dobro jutro, Vaše veličanstvo. Da li će kraljevska porodica pomoći istrazi o Epstinu? Imate li poruku za njegove žrtve?

Kamila nije odgovorila, samo je pogledala, odmah joj se promenio izraz lica, kao da je prebledela. Potom je požurila, tako da su mnogi komentarisali da je "prebledela i pobegla" da se ne bi suočila sa još neprijatnih pitanja. Budući da je oduvek osuđivala nasilje, ovo njeno neobično ponašanje podstaklo je nove kontroverze.

Džefri Epstin Foto: AP

Njen dever Endru Mauntbaten-Vindzor već dugo se javno povezuje s pokojnim, osramoćenim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom, a njegovo ime pojavilo se u novim, nedavno objavljenim mejlovima. Uprkos svemu, on poriče bilo kakvu krivicu.

Ipak, sve su glasniji zahtevi da kraljevska porodica podrži istragu koja je u toku. Endru (65) pominje se više puta u dokumentima.

U međuvremenu, princ Edvard postao je prvi član dinastije koji je progovorio o novim otkrićima. U utorak je, tokom nastupa na Samitu svetskih vlada u Dubaiju, izjavio da je važno "setiti se žrtava".

Na pitanje novinara CNN-a kako se nosi s celom situacijom, vojvoda od Edinburga (61) odgovorio je:

Princ Endru Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

- Uz najbolju volju, nisam siguran da je ovo publika koju to preterano zanima. Ljudi su ovde došli da slušaju o obrazovanju i rešavanju budućnosti, ali mislim da je uvek izuzetno važno setiti se žrtava i toga ko su one u svemu ovome.

Ranije danas britanski mediji preneli su da se Endru konačno iselio iz Rojal lodža, rezidencije u Vindzoru u kojoj je godinama živeo sa bivšom suprugomSarom Ferguson, koja se takođe našla u središtu skandala. Navodi se da se u ponedeljak uveče preselio u Vud farm kotidž na imanju Sandringem

