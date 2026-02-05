Slušaj vest

Svet danima bruji o ljudima koji su bili umešani u prljave poslove Džefrija Epstajna. I dok se politički moćnici razotkrivaju, u dokumentima poznatim kao Epstajnovi fajlovi nalazi se i jedno zanimljivo svedočenje.

Reč je o opširnom svedočenju žene iz Kalifornije, koje je u avgustu 2020. godine dostavljeno Federalnom istražnom birou (FBI). U toj izjavi ona tvrdi da je, kao mlada umetnica na početku karijere, ostala bez kompletnog umetničkog portfolija, koji je, prema njenim rečima, nestao u složenoj mreži ljudi povezanih sa Džefrijem Epstajnom i njegovom partnerkom Gilejn Maksvel.

Pogledajte u galeriji fotografije iz Epstajnovih dokumenata:

1/6 Vidi galeriju Džefri Epstajn Foto: Profimedia, HOGP/House Oversight Committee, HOGP/House Oversight Committee

U dokumentu se posebno ističu navodne veze sa Srbima, pominje se „jugoslovenska princeza“, srpko-kanadska glumica i manekenka ali i ime holivudskog glumca Metjua Setla, poznatog široj javnosti po ulozi u seriji „Tračara“, koji se u prijavi dovodi u vezu sa Epstajnovim krugom.

Važno je naglasiti da je reč o zvaničnoj prijavi upućenoj FBI-ju, a ne o sudskoj presudi. Dokument predstavlja lično svedočenje žene koja je samoinicijativno odlučila da se obrati federalnim vlastima i kao takvo je deo arhive Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna.

Izjavu koja je objavljena u zvaničnim FBI dokumentima prenosimo u nastavku:

Džefri Epstajn sa maloletnicom u avionu Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Godine 1996. imala sam 19 godina. Moj kompletan art portfolio je konačno bio spreman da se prijavim na umetničku školu. Pokazala sam svoje najbolje radove bivšim školskim drugarima (nekoliko njih je bilo Izraelaca, jedan je bio prijatelj sa Srbima koji su bili prijatelji princeze Jugoslavije i srpsko-kanadske manekenke i glumice, i njenog bivšeg dečka, glumca Metjua Setla, koji je dugovao novac). Oni su osmislili složen plan, uključujući lažnu romansu i pripremu da budem uvučena u situaciju da me nekoliko dana kasnije kontaktuju Gilejn Maksvel i Džefri Epstajn, odmah nakon što su svi moji umetnički radovi nestali, dok je Metju pomagao izraelskoj selidbenoj firmi Northstar/Moishe da me preseli u moj prvi stan u Los Anđelesu u julu 1997. godine, kada sam imala 20 godina.“

Autorka svedočenja navodi da je tek godinama kasnije shvatila da se, kako tvrdi, radilo o unapred osmišljenoj zaveri.

„Rekao je da će poslati srpsku mafiju“

Džefri Epstajn sa psima Foto: HONS/U.S. Department of Justice

„U retrospektivi, jasno se vidi da je postojala zavera. Epstajn je upoznat sa mnom vrlo rano, u baru pored mesta gde je Metju Setl živeo. Čula sam ga kako zove Metjua na telefon i pita na zvučnik da li je vratio novac između aprila i juna 1997. Rekao je da će mu poslati srpsku mafiju da ga povredi ako ne dođe do novca. Nije spomenuo da je novac trebalo da dođe od moje umetnosti. Moja prijateljica, Džesmin Daštizad, prenela je svojim srpskim prijateljima detalje o mojim radovima, što je pokrenulo lanac događaja koji je doveo do nestanka svih mojih umetničkih dela.“

Ukradeni radovi, galerije i Epstajnovo imanje

U svedočenju se detaljno opisuju i umetnička dela koja su, kako tvrdi, nestala. Među njima je i slika koja prikazuje Bila Klintona na telu Hilari Klinton.

Slika koja prikazuje Bila Klintona na telu Hilari Klinton u Epstajnovoj kući Foto: HOGP/House Oversight Committee

„Jedna od mojih ukradenih slika prikazivala je glavu Bila Klintona na telu Hilarije Klinton. Naslikala sam je između novembra 1995. i januara 1996. godine, dok sam još bila tinejdžerka. Crtala sam svoje dentalne otiske, otiske prstiju i šablone ruku u okviru kolaža inspirisanih Rejem Džonsonom, koristeći delove školskog kalendara koje sam zalepila na karton i oko kojih crtala dizajne. Takođe sam napravila repliku rada na naslovnoj strani programa za školsku predstavu u 12. razredu i napisala fikcionalnu biografiju Reja Džonsona.“

Prema njenim navodima, deo radova završio je u poznatim galerijama, dok se pojedine slike danas navodno nalaze u okviru Epstajnovog imanja.

Pogledajte u galeriji i fotografije Bila Klintona iz Epstajnovih fajlova:

1/8 Vidi galeriju Bil Klinton u Epstajnovim dokumentima Foto: HOGP/House Oversight Committee

„Moj portfolio je nestao u julu 1997. godine u Los Anđelesu, a neki radovi završili su u galerijama kao što su Adelson Gallery i DB Henkel, dok su drugi prodati Tonyju Podesti, uključujući i autoportret mene sa 19 godina. Tri moje slike su deo Epstajnovog imanja, dok je jedna od njih lažno predstavljena od strane Petrine Rajan Klajd, koja je koristila tri moje slike za svoj studentski portfolio.“

Džefri Epstajn i Gilejn Maksvel Foto: SDNY / Zuma Press / Profimedia

„Izgubila sam oko 100.000 dolara“

U nastavku prijave navodi se i finansijska šteta, kao i tvrdnje o falsifikovanju potpisa i prepravljanju umetničkih dela.

„Izgubila sam oko 100.000 dolara, koje mi je otac morao dati da pokušam da otkupim svoje radove, ali većina nije vraćena jer su prodati putem Sotheby’s London 2017, pogrešno pripisani raznim umetnicima. Neki radovi su prepravljeni – na primer, slika Dan Kvejla je prepravljena da liči na Džordža Buša mlađeg. Moj potpis je prekrečen, iako sam koristila permanentnu tintu, pa se može detektovati odgovarajućom tehnologijom.“

Susret sa Maksvel i Epstajnov krug

Autorka svedočenja tvrdi i da je bila manipulisana kako bi stupila u kontakt sa Gilejn Maksvel.

Gilejn Maksvel i Džefri Epstajn Foto: Profimedia / US Attorney Office

„Metju Setl je postao uspešan glumac neposredno nakon što su radovi nestali, a JB Ben, profesionalni mađioničar, bio je uključen u manipulaciju kako bih u aprilu 1997. upoznala Gislavnu Maksvel u Njujorku, dok me Metju primoravao da boravim u stanu njegovog cimera Urima Lekaja. JB me je odveo na večeru gde je Gilejn Maksvel sedela za stolom.“

„Cilj je bio krađa mojih dela“

Na kraju prijave, žena iznosi svoje viđenje cele situacije.

Pogledajte u galeriji još fotografija iz Epstajnovih dokumenata:

1/18 Vidi galeriju Epstajnovi dokumenti Foto: Ministarstvo pravde SAD, Shiiko Alexander / Alamy / Profimedia

„Cilj čitave zavere, kako ja vidim, bio je krađa svih mojih umetničkih dela, koja se sada prodaju sa falsifikovanim potpisima i lažnom prozvanosti za milione dolara na tržištu umetnosti. Svi uključeni u ovu mrežu, uključujući poznate ličnosti i profesionalce iz umetničkog sveta, zarađuju na mojim ukradenim radovima, dok ja još uvek nemam povraćaj svog rada.“

*** Originalna FBI beleška je dostupna na sledećem linku.

Video: Snimci devojčica iz Epstajnovog telefona