Džordžu Prasetu, mlađem bratu Pepe Praseta, dijagnostikovan je umerena nagluvost u predstojećoj epizodi kultne dečje serije Pepa Prase.

Serija, koja se emituje već 22 godine, dospela je u centar pažnje prošle godine kada je otkriveno da je Mama Prase dobila novu bebu, dok je vest o Džordžovom sluhu sada izazvala brojne reakcije širom sveta.

U saopštenju za magazin People navedeno je da su autori serije iz kompanije "Hasbro" sarađivali sa britanskom organizacijom Nacionalno društvo za gluvu decu, kao i sa Kamilom Arnold, gluvom producentkinjom i konsultantkinjom za scenario, kako bi se obezbedilo da prikaz bude tačan i pun poštovanja, prenosi Daily Mail.

Epizoda pod nazivom „Gubitak sluha“, koja će biti emitovana 9. marta, biće prva u istoriji serije ispričana iz Džordžove zvučne perspektive. U njoj će njegovog audiologa tumačiti zvezda emisije Gladiators i prva gluva ragbistkinja koja je igrala za reprezentaciju Engleske, Džodi Ounsli, poznata pod nadimkom Fjuri.

Vest je naišla na veoma pozitivan prijem na internetu. Društvena mreža "X" bila je preplavljena komentarima roditelja koji su ovaj potez opisali kao „nežan, ali snažan način da se deca nauče razlikama, empatiji i inkluziji“, kao i „važan trenutak za reprezentaciju“.

Džodi Ounsli, televizijska ličnost, autorka i prva gluva žena koja je predstavljala Englesku u ragbiju, pojaviće se u epizodi u ulozi audiologa.

Gledaoci će pratiti kako Džordž otkriva nove zvuke - od pljuskanja po barama do melodije kamiona za sladoled - dok započinje svoj put nakon dijagnoze. Fotografije iz epizode prikazuju Džordža kako dobija slušni aparat, dok se vidi i Pepa koja toplim zagrljajem pruža podršku svom mlađem bratu.

Nakon objave vesti, korisnici mreže X masovno su hvalili autore serije zbog priče koja skreće pažnju na različitosti.

Jedan korisnik je napisao: „Ovo je zaista važno. Mnogo dece svakodnevno gleda Pepu Prase. Videti Džordža kao gluvo dete pomoći će mališanima da shvate da je biti drugačiji - normalno. Takođe pomaže deci sa problemima sluha da se osećaju viđeno i da znaju da nisu sama.“

Drugi je dodao: „Ovo je dobar korak, čak i za crtani film. Nisam znao da je Džordž gluv. Dobro je da će deca to videti i naučiti da gluhoća ne znači da vrediš manje. Serije poput Pepe Praseta zaista pomažu u učenju dobrote i razumevanja.“

Usledili su i brojni drugi komentari pohvale:

„To je nežan, ali snažan način da se deca nauče razlikama, empatiji i uključivanju…“

„Za milione gluve dece širom sveta koja se retko vide na ekranu - ovo je izuzetno važno. Omogućava im da se osećaju primećeno, vredno i prihvaćeno.“

„Pepa Prase uvodi novu priču u kojoj se otkriva da je Džordž Prase umereno nagluv, što predstavlja značajan trenutak za dečju televiziju.“

„Ova priča ima za cilj da podstakne empatiju, svest i inkluziju među decom i porodicama širom sveta.“

Jedan korisnik je izneo i zanimljivu teoriju, sugerišući da su Džordžove poteškoće sa sluhom bile nagoveštene još u uvodnoj špici serije, gde svaki lik frkne nakon predstavljanja. Kada Tata Prase frkne, Mama Prase i Pepa reaguju iznenađeno, dok Džordž uopšte ne reaguje.

Korisnik je napisao:

„ČEKAJTE - u špici svake epizode svaki lik frkne posle predstavljanja, a Tata Prase uvek ide poslednji jer je njegov frktaj najglasniji… U toj sceni Mama Prase se uvek trgne od jačine zvuka, a Pepa se čak i pomeri unazad zbog svoje veličine. Džordž uopšte ne reaguje. Ako je Džordž sve vreme bio delimično gluv, to bi objasnilo zašto nikad ne reaguje. Ili je jednostavno stajanje pored Tate Praseta svaki dan tokom špice dovelo do problema sa sluhom.“

Prošle godine zvanično je objavljeno rođenje Pepine mlađe sestre, nakon što je saopšteno da je Mama Prase u maju rodila devojčicu po imenu Evi Prase, u 5.34 ujutru.

Dolazak novog člana porodice obeležen je u londonskoj bolnici Lindo Ving — na istom mestu gde je Kejt Midlton rodila sve troje svoje dece, a rođenje je zvanično objavio gradski glasnik.

Obraćajući se javnosti ispred bolnice, glasnik je rekao: „Čujte, čujte! Objavljujem rođenje ćerke Mame i Tate Praseta. Pepa i Džordž dobili su mlađu sestru i njeno ime je Evi. Živela Evi Prase!“

Građani su sa oduševljenjem dočekali ovu vest i podelili svoje reakcije.

