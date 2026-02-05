Slušaj vest

Novo deklasifikovani dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrili su višestruke reference na Bugarsku u prepisci pokojnog finansijera i osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna. Materijali uključuju imejlove, finansijske zapise, fotografije i video-snimke, od kojih neki ukazuju na kontakte, putovanja i aktivnosti regrutovanja povezane sa Bugarskom.

Imejlovi koji pominju Sofiju i Bugarsku

Serija imejlova razmenjenih između Epstajna i njegovog bliskog saradnika Danijela Amara Sijada više puta pominje Sofiju (glavni grad Bugarske), kao i reference na sastanke, agencije i pojedince povezane sa tom zemljom. U jednom imejlu iz 2010. godine, Sijad je pisao Epstajnu nakon povratka iz Sofije:

Imej upućen Džefriju Epstajnu od saradnika po povratku iz Bugarske Foto: Department of Justice

"Zdravo Džefri, upravo sam se vratio iz Sofije. Sjajno sam proveo vreme, uspostavio sam odličan kontakt sa jednom agencijom koja bi želela da radi sa mnom i da ih predstavljam u Evropi i na ostalim modnim kontinentima. To je bio dobar dogovor. Evo imena agencije, javi mi šta misliš. Videću sa Žan-Likom koje bi on želeo da pošalje u Njujork, zapravo svi sanjaju da odu u SAD," navedeno je u imejlu potpisanom sa: "Srdačan pozdrav, Danijel".

Iste godine Bugarska se ponovo pojavljuje u Epstajnovoj prepisci sa ženom po imenu Irina, koja je razgovarala o potencijalnim kandidatkinjama i navela da je jedna žena trebalo da putuje u Bugarsku u okviru univerzitetskog programa razmene.

Bugarski lekar i "princeza"

Dalji imejlovi iz 2011. godine pokazuju da Sijad pominje jednog bugarskog lekara, što je navelo Epstajna da zatraži dodatne informacije.

Imej upućen Džefriju Epstajnu od saradnika po povratku iz Bugarske Foto: Department of Justice

Godine 2012. Sijad je ponovo poslao imejl iz Sofije navodeći da je "ovde sa princezom", koja ga je pozvala da se sastane sa "vladinim zvaničnicima". Ova formulacija pojavljuje se doslovno u originalnom imejlu. Sijad je takođe naveo da još nije kontaktirao ženu po imenu Luiza, ali da to planira da učini.

Ko je bio Danijel Amar Sijad

Prema istraživačkom portalu Berd.bg, Danijel Amar Sijad se predstavljao kao bivši modni fotograf, menadžer modnog televizijskog kanala sa sedištem u Rusiji i finansijski savetnik. Žan-Lik Brunel, francuski modni agent koji je preminuo u zatvoru 2022. godine dok je bio pod istragom za podvođenje u vezi sa Epstinovim slučajem, identifikovao je Sijada kao Epstinovog regrutera i istražiteljima dostavio njegove kontakt-podatke.

Veze regrutovanja i agencije u Sofiji

Analiza portala Objektivno.bg gotovo tri miliona fajlova objavljenih u Epstajnovom slučaju ukazuje na to da su žene regrutovane i iz Bugarske. Dokumenti sugerišu da je Sijad bio zadužen za pronalaženje devojaka, prvenstveno preko modnih agencija širom Evrope, uključujući i Bugarsku. U desetinama imejlova slao je Epstajnu fotografije kandidatkinja i organizovao onlajn razgovore kako bi ih međusobno upoznao.

Iako su imena navodnih žrtava redigovana od strane američkih vlasti, fajlovi sadrže bar jednu eksplicitnu fotografiju za koju se veruje da je povezana sa manekenkom o kojoj se govorilo u prepisci. U imejlu iz aprila 2010. godine, Sijad je naveo da se upravo vratio iz Sofije i da je uspostavio saradnju sa bugarskom modnom agencijom. Podelio je i link ka njenom onlajn katalogu, koji danas više nije dostupan.

Tragovi u bugarskom registru

Provera Privrednog registra Bugarske pokazuje da je kompanija bila registrovana u Sofiji i da je među delatnostima imala organizaciju modnih događaja i obuku manekena. Njena internet-stranica je u međuvremenu ugašena, a navedeni kontakt-telefon više nije aktivan. Kasnije poruke pokazuju da je Sijad nastavio da deluje iz Sofije, pokušavajući da organizuje sastanke i upoznavanja.

Zasebna prepiska iz 2012. godine ponovo pominje Bugarsku u vezi sa sastancima koji uključuju "vladine zvaničnike" i razgovore o medicinskim uslugama. Imejlovi navode bugarskog lekara, potpisan ugovor za medicinsku proceduru i kasnije razgovore o otvaranju klinike u Aziji.

Širi kontekst Epstajnovih fajlova

Novoobjavljeni paket dokumenata deo je šireg otkrivanja koje obuhvata milione stranica materijala, uključujući imejlove, finansijske zapise, čet-logove, fotografije i video-snimke povezane sa Epstajnom i njegovom dugogodišnjom saradnicom Gilejn Maksvel.

Objava je izazvala globalne reakcije, jer fajlovi pominju političare, visoke državne zvaničnike, članove kraljevskih porodica i uticajne ličnosti iz sveta biznisa, finansija, kulture i tehnologije u više zemalja. Iako samo pojavljivanje imena u dokumentima ne znači automatski krivično delo, prepiska je pojačala nadzor nad Epstajnovim pristupom moći i njegovom sposobnošću da gradi odnose na najvišim nivoima.

U više slučajeva dokumenti su već doveli do političkih posledica, javnih izvinjenja i ostavki, kao i do obnovljenih poziva na parlamentarne istrage i dodatna ispitivanja.

Novinari i istražitelji ističu da fajlovi ne osvetljavaju samo Epstajnove zločine, već i širi ekosistem koji je omogućio da njegove aktivnosti traju godinama, često preko granica i pod okriljem legitimnog biznisa, filantropije i društvenih veza. Ponavljane reference na različite zemlje, posrednike i kanale regrutovanja naglašavaju transnacionalnu prirodu mreže oko Epstajna i otvaraju trajna pitanja o propustima u nadzoru, odgovornosti i stepenu u kojem su upozoravajući znaci ignorisani.

