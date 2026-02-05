Slušaj vest

Aleksandar Berček, jedan od naših legendarnih glumaca, otac je četvoro dece. Iz prvog braka sa Svetlanom, Berček ima sina Nikolu i ćerku Milicu, dok je u drugom braku, sa Anom, dobio ćerku Minu i sina Miloša. Kao i poznati otac, niko od njih ne voli da se privatno eksponira u javnosti.

Međutim, svako ko je gledao popularnu seriju "Tajna vinove loze", mogao je u odjavnoj špici primetiti dobro poznato prezime Berček. Reč je o Nikoli Berčeku koji je imao udela u stvaranju ove serije. On je bio zadužen za scenografiju koju su ujedno i mnogi pohvalili.

Ovako izgleda Nikola Berček:

"Tajne vinove loze" kombinuje autentične, realne lokacije i objekte koji su napravljeni u studiju, a Nikola Berček, sin glumca Aleksandra Berčeka, potpisuje scenografiju. Imamo i staru kuću s prozorom usred dnevne sobe. Nikola je to uradio po uzoru na nešto što ima kod svog oca u Rumi. Meni je to bilo neobično, ali bilo je posle zgodno kod snimanja - ispričao je svojevremeno reditelj za Kurir.

Nikola Berček niz godina je deo filmskog sveta, ali iza kamera. Po zanimanju je scenograf, a bavi se i produkcijom. Bio je deo ekipe brojnih filmova i serija: „Profesionalac“, „Jagodići“, „Ulica lipa“, „Kordon“, „Pad u raj“, „Smrdljiva bajka“, „Ivkova slava“...

Kad nije u filmskom svetu, Nikola se bavi muzikom i gitarista je alternativnog rok benda Autopark. Inače, bend Autopark osnovali su 2000. godine u Beogradu Milan Jovanović, Nenad Jevtić i Ognjenka Lakićević.