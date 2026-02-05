Slušaj vest

Snimljen prema motivima priče Lava Tolstoja, u bioskope stiže nova avantura za celu porodicu, film "Maša i medvedi" čiji je sinhronizovan trejler upravo objavljen na zvaničnom You Tube kanalu distributerske kuće MCF MegaCom Film.

Ova avantura puna čarolije, zaživeće na bioskopskom repertoaru od četvrtka, 19. marta.

Foto: MCF promo

Porodična avantura koja kombinuje elemente fantazije i klasične narodne priče sa modernim filmskim pristupom, upoznaje nas sa devojčicom Mašom i njenom silnom borbom da spase svoga začaranog brata.

Foto: MCF promo

Maša mora da spase svog brata koji je, omađijan čarolijom zlih duhova šume, pretvoren u kozu. Da bi razbila strašnu kletvu, devojčica uduržuje snage sa bajkovitim junacima koje poznaje još od detinjstva. Reč je o medvedima.

Scenario potpisuju Vasilij Rovenski i Natalija Dobrovolskaja, a iako vidan prizvuk klasične ruske literature, sa životinjskim svetom i poznatim segmentima od još nekih ranijih crtanih adaptacija, film unosi raznolike likove i kompleksniju priču, nagovešatavajući uzbudljivo ostvarenje na velikom platnu.