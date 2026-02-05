Pun čarolije, objavljen prvi trejler za film "Maša i medvedi"
Snimljen prema motivima priče Lava Tolstoja, u bioskope stiže nova avantura za celu porodicu, film "Maša i medvedi" čiji je sinhronizovan trejler upravo objavljen na zvaničnom You Tube kanalu distributerske kuće MCF MegaCom Film.
Ova avantura puna čarolije, zaživeće na bioskopskom repertoaru od četvrtka, 19. marta.
Porodična avantura koja kombinuje elemente fantazije i klasične narodne priče sa modernim filmskim pristupom, upoznaje nas sa devojčicom Mašom i njenom silnom borbom da spase svoga začaranog brata.
Maša mora da spase svog brata koji je, omađijan čarolijom zlih duhova šume, pretvoren u kozu. Da bi razbila strašnu kletvu, devojčica uduržuje snage sa bajkovitim junacima koje poznaje još od detinjstva. Reč je o medvedima.
Scenario potpisuju Vasilij Rovenski i Natalija Dobrovolskaja, a iako vidan prizvuk klasične ruske literature, sa životinjskim svetom i poznatim segmentima od još nekih ranijih crtanih adaptacija, film unosi raznolike likove i kompleksniju priču, nagovešatavajući uzbudljivo ostvarenje na velikom platnu.