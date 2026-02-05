Slušaj vest

Sun Li Previn supruga slavnog filmskog reditelja Vudija Alena, slala je mejlove predatoru Džefriju Epstajnu u kojima je tvrdila da je pokret #MeToo „otišao predaleko“, dok je maloletnu devojku u centru jednog seksting skandala opisivala kao „odvratnu i gnusnu“. U tim porukama, prema nedavno objavljenim vladinim dokumentima, Previn je napadala žrtvu, a ne bivšeg američkog kongresmena koji je zbog nedozvoljenog dopisivanja sa maloletnicom završio u zatvoru.

Dokumenti su objavljeni u petak kao deo nove runde takozvanih Epstajnovih fajlova, koje je američko Ministarstvo pravde objavilo u skladu sa zakonom o transparentnosti koji je usvojio Kongres.

Poruke koje bacaju novo svetlo na javnu sliku Sun Li Pervin

U jednom trenutku, Previn je u mejlovima Epstajnu kritikovala i svog polubrata Ronana Faroua, navodeći da je u tekstu objavljenom u New York Timesu dobio „više prestiža nego što zaslužuje“. Poruka je poslata nekoliko meseci nakon što je Farouovo istraživačko novinarstvo o Harviju Vajnstinu osvojilo Pulicerovu nagradu i pokrenulo globalni talas #MeToo pokreta.

Objavljivanje ovih dokumenata dolazi u trenutku kada se ponovo preispituje složena i kontroverzna prošlost Sun Li Previn u očima javnosti.

Optužbe o zlostavljanju i veza sa Epstajnom

Mnogi, uključujući i Ronana Faroua, godinama optužuju Vudija Alena da je ušao u vezu sa Previn nakon što ju je navodno godinama „pripremao“, dok je bio u vezi sa njenom majkom, glumicom Mijom Farou. Alen i Previn, međutim, tvrde da je ona bila punoletna kada je njihova romantična veza započela.

Previn i Alen su, prema dokumentima, bili među brojnim poznatim ličnostima koje su održavale prijateljske odnose sa Epstajnom čak i nakon što je on 2008. godine priznao krivicu za podvođenje maloletnice. U mejlovima se pominju zajednička društvena okupljanja, pa čak i pokloni, uključujući genetske testove koje im je Epstajn navodno darovao.

Novi fajlovi pokazuju i da je Previn bila u kontaktu sa Epstajnom ili njegovim saradnicima sve do jeseni 2018. godine, manje od godinu dana pre nego što je, prema zvaničnoj verziji, izvršio samoubistvo u federalnom pritvoru.

Skandalozni mejlovi o maloletnoj devojci

Jedna od najšokantnijih poruka datira iz septembra 2016. godine, kada je Previn prosledila Epstajnu članak Daily Maila o Entoniju Vajneru, bivšem kongresmenu koji je slao seksualno eksplicitne poruke petnaestogodišnjoj devojci.

Epstajn je na članak kratko odgovorio sa „Vau“, na šta je Previn uzvratila: „Znam. Ali mi je još odvratnije ono što je ta petnaestogodišnjakinja uradila Vajneru.“

U nastavku mejla, Previn je devojku optužila da je manipulisala Vajnerom, nazivajući je „gnusnom osobom“ koja „iskorišćava slabe“. Zaključila je da bi „trebalo da se stidi sebe“.

Vajner je u maju 2017. godine priznao krivicu i osuđen je na godinu i devet meseci zatvora.

Napadi na #MeToo i Ronana Faroua

Dokumenti takođe otkrivaju da je Previn tokom 2017. i 2018. godine Epstajnu slala poruke u kojima kritikuje #MeToo pokret. U jednom slučaju, čak je samu sebe stavila kao primaoca mejla sa naslovom: „Kao što je Me Too otišao predaleko, tako je i botoks.“

Nakon što je Farou 2018. godine osvojio Pulicera, Previn je sebi poslala još jedan mejl u kojem je navela da mu New York Times „daje više prestiža nego što zaslužuje“.

Dugogodišnje kontroverze i Epstajnov pad

Epstajn je uhapšen u julu 2019. godine zbog optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Zvaničnici navode da je preminuo samoubistvom u zatvoru na Menhetnu.

Interesovanje javnosti za Epstajnov slučaj ponovo je poraslo nakon što je Donald Tramp, tokom kampanje za drugi mandat, obećao da će objaviti spisak njegovih klijenata. Ipak, nakon dolaska na vlast 2025. godine, Ministarstvo pravde je saopštilo da takav spisak ne postoji, što je izazvalo burne reakcije i sa leve i sa desne strane političkog spektra.

Kasnije je Tramp potpisao zakon kojim se nalaže objavljivanje dodatnih Epstajnovih dokumenata, uključujući i one koji su sada dospeli u javnost.

