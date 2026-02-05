Slušaj vest

Pet dana nakon nestanka Nensi Gatrij, 84-godišnje majke voditeljke emisije Today Savane Gatrij, vlasti su potvrdile da krv pronađena na spoljašnjem tremu njene kuće u Tusonu odgovara njenom DNK.

Potvrdu je na konferenciji za novinare u četvrtak, 5. februara, dao šerif okruga Pima Kris Nanos. Vlasti su ranije Nensinu kuću proglasile „mesto zločina“ zbog, kako su naveli, „veoma zabrinjavajućih“ okolnosti koje su tamo zatečene.

Voditeljki nestala majka Foto: RW / imago stock&people / Profimedia

Nanos je takođe rekao da do sada nisu identifikovani osumnjičeni niti osobe od interesa u vezi sa očiglednom otmicom Nensi Gatrij.

Na konferenciji za novinare govorilo se i o navodnim pismima za otkupninu koja su poslata u više medijskih kuća. Hajt Džanki, specijalni agent FBI-ja zadužen za ovaj slučaj, rekao je da istražitelji proveravaju ta pisma, o kojima su se Savana i njena braća i sestre obratili javnosti u emotivnom video-snimku objavljenom na Instagramu u sredu, 4. februara.

„I mi smo čuli izveštaje o pismu za otkupninu u medijima“, rekla je Savana. „Kao porodica, činimo sve što možemo. Spremni smo da razgovaramo. Međutim, živimo u svetu u kojem se glasovi i slike lako mogu manipulisati. Moramo bez ikakve sumnje da znamo da je ona živa i da je kod vas. Želimo da čujemo od vas i spremni smo da slušamo. Molimo vas, javite nam se.“

Džanki je naveo da pisma sadrže određeni novčani iznos i dva roka – prvi u četvrtak u 17 časova, a drugi u ponedeljak, 9. februara, ukoliko prvi zahtev ne bude ispunjen. Dodao je i da se u jednom pismu pominje Apple Watch, a u drugom reflektor, ali da ne postoji „nikakav dokaz da je živa“.

Savana Gatrij Foto: Instagram

„Jasno je da porodica želi da bude kontaktirana“, rekao je, dodavši kasnije da za sada nije jasno da li je otmica bila ciljano planirana.

FBI sada nudi nagradu od 50.000 dolara za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do pronalaska Nensi Gatrij ili hapšenja odgovornih osoba. Nensi je poslednji put viđena u svom domu u Tusonu u noći 31. januara, a Šerifova kancelarija okruga Pima veruje da je odvedena protiv svoje volje. Porodica je njen nestanak prijavila narednog dana oko podneva, nakon što se nije pojavila na crkvenoj službi.

„Detektivi nastavljaju razgovore sa svima koji su možda bili u kontaktu sa gospođom Gatrij“, navodi se u saopštenju koje je policija podelila u sredu, 4. februara.

Dodali su i da je „deljenje neproverenih optužbi ili lažnih informacija neodgovorno i ne pomaže istrazi“.

Foto: Shutterstock, Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia, RW / imago stock&people / Profimedia, Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nensi nema „nikakvih kognitivnih problema“ i „veoma je pribrana, potpuno zdrave pameti“, ali „nije u dobrom fizičkom stanju“, rekao je Nanos ranije novinarima. Takođe je istakao da je trenutno bez svakodnevne terapije koja joj je neophodna za preživljavanje.

Govoreći na konferenciji za novinare u utorak, Nanos je rekao da istražitelji ne znaju gde se ona nalazi niti koliko je osoba moglo biti umešano u njenu navodnu otmicu. Dodao je i da vlasti ne veruju da Nensin nestanak predstavlja stalnu pretnju po javnost. U intervjuu za NBC-jevu Liz Krojc, emitovanom u emisiji Today u sredu, Nanos je rekao da vlasti i dalje gaje nadu da je Nensi živa.

Savana se ove nedelje nije pojavljivala u emisiji Today jer se sa porodicom nalazi u Arizoni dok potraga za njenom majkom traje. Usred istrage, povukla se i iz izveštavanja sa Zimskih olimpijskih igara 2026. za NBC, što je PEOPLE potvrdio.

„Slomljeni su kao i svaka druga porodica u ovakvoj situaciji“, rekao je Nanos za PEOPLE u ponedeljak, 2. februara, govoreći o reakciji porodice Gatrij. „Oni su porodica i oslanjaju se jedni na druge.“

