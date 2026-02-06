Slušaj vest

Karijera Džona Alforda, svojevremeno jedne od prepoznatljivih mladih faca britanske televizije, delovala je kao priča koja ide samo naviše. A onda je sve počelo da se raspada u više činova. Prvo kroz skandal iz 1990-ih u vezi sa drogom i tabloidnu zamku, a zatim, decenijama kasnije, kroz najteže moguće optužbe koje su ga vratile na naslovne strane.

Glumac Džon Alford, čije je pravo ime Džon Šenon, godinama tvrdi da je bio meta nameštaljke i da je u centru svega bio tabloid, jedan novinar ili čak bivši vlasnik tabloida, medijski mogul Rupert Merdok. Međutim, priča o njegovom padu dobija potpuno drugačiju težinu kada se, prema istom izvoru, u januaru 2026. ponovo našao na naslovnicama, ovog puta zbog presude za silovanje i pedofiliju.

"Rekla sam mu da stane"

8. aprila 2022. godine, na jednom manjem imanju u mestu Hodsdon, u širem području Londona, nekoliko školarki okupilo se kod drugarice. Otac devojčice nije bio kod kuće i tinejdžerke su, kako se navodi, odlučile da piju alkohol. Izabrale su votku, a neke su popile i po pola flaše.

Kasnije te noći, kada je većina devojčica otišla kući, ostale su domaćinova ćerka i dve njene drugarice. Tada se pojavio vlasnik kuće, i to, kako piše, u pripitom stanju, sa prijateljem iz paba, Džonom Alfordom. Alford je, prema opisu, bio prijatan i učtiv, raspitivao se o njima i njihovom životu.

U tekstu se navodi i detalj da je gost, iako u pedesetim, delovao prilično neozbiljno i čak je otišao da kupi još alkohola. Oko dva posle ponoći svratio je na obližnju pumpu i kupio cigarete, votku i grickalice, pa se vratio u kuću. Njegov prijatelj je ubrzo zaspao, a Alford je, prema tvrdnjama iz priče, ostao sa tinejdžerkama.

U povratku, sreo je jednu od devojčica i nakon kraće priče, glumac je poljubio maloletnicu. Minut kasnije, stavio joj je ruke ispod majice, a onda je imao i intimni odnos sa njom. Devojčica je tada izgubila nevinost. Sve se dogodilo za 10 minuta, nakon čega je devojčica otišla u kupatilo, ali je Alford krenuo za njom.

"Želiš li ovo, dušo?" pitao je devojčicu.

"Ne", odgovorila je ona.

I pored jesne negacije, Alford je ponovo spopao devojčicu.

Džon Alford Foto: Victoria Jones / PA Images / Profimedia

"Rekla sam mu da prestane jer nisam želela da imam odnos sa starcem", rekla je devojčica nekoliko dana kasnije u policiji.

Glumac se nije tu zaustavio već je prišao drugoj devojčici i počeo da je "neprimereno dodiruje", međutim nije došlo do intimnog odnosa. Za to vreme, Alford se nije usudio da zlostavlja ćerku vlasnika imanja. U jednom od ključnih svedočenja, žrtva opisuje trenutak kada joj je prišao i predložio da sedne u njegovo krilo.

"To je u meni izazvalo čudan osećaj. Nisam baš želela da sednem u njegovo krilo, ali nisam ni pridala tome veliki značaj. Bila sam toliko pijana da uopšte nisam razmišljala. A i većina dece radi ono što im odrasli kažu."

Devojčice su, kako piše, o svemu progovorile tek dva dana kasnije, uz objašnjenje da su ćutale jer su se plašile reakcije roditelja. Prijave su, prema tekstu, podnete 11. aprila, a Alford je ubrzo uhapšen.

Tabloidna klopka iz 1997.

Pre nego što je ikada došao do ove vrste sudskog pakla, Alford je imao klasičnu britansku priču o talentovanom klincu iz Londona. Porodica mu se preselila iz Glazgova u London početkom osamdesetih, a sa 11 godina je upisan u prestižnu pozorišnu školu Ane Šer. Ubrzo je počeo da dobija manje uloge, a zatim je primećen u seriji "Tada i sada", gde se pojavio u 13 epizoda.

Džon Alford Foto: David New / News Licensing / Profimedia

Pravi proboj došao je sa serijom "Grendž Hil", ogromnim TV fenomenom u Britaniji, koji se bavio temama rasizma, droge, alkohola, nasilja i odnosa među tinejdžerima. Alford je glumio Robija Rajta i ostao šest sezona, učestvujući u 113 epizoda. Kasnije je imao i muzičku epizodu, uključujući singl "Just Say No", koji je ušao u top 5 britanskih top lista.

I onda, kako tekst naglašava, ironija: iako je pesma bila deo kampanje protiv narkotika, Alford je kasnije govorio da je već kao tinejdžer bio duboko u alkoholu i drogama, uz tvrdnju da je umeo da popije 18 piva i devet žestokih pića u danu.

Ali ključni zaokret dolazi 1997. godine i figure novinara Mažera Mahmuda, poznatog kao "lažni šeik". Mahmudu se pripisuje duga karijera tajnih snimanja i "navlačenja" poznatih ličnosti u kompromitujuće situacije. U tekstu se navodi da je radio za tabloid "News of the World", tada ogromnu nedeljnu senzaciju britanske štampe, čiji je vlasnik bio Rupert Merdok.

Prema opisu, Alford se u avgustu 1997. sastao u luksuznom hotelu Savoj sa čovekom koji mu je predstavljen kao "njegovo kraljevsko visočanstvo" Mohamed Al Karim. Stigao je u Rols Rojsu, sa Roleksom na ruci, i obećao Alfordu "milion funti" i nastup na otvaranju kluba u Dubaiju, uz navodno poznanstvo sa Silvesterom Staloneom i Robertom De Nirom.

U tekstu se citira Alfordovo prisećanje: "Njegova odeća je bila toliko ubedljiva da sam mu se poklonio pri susretu. Osetio sam da sam u prisustvu člana kraljevske porodice."

Tada, po ovoj verziji, Mažer Mahmud odigra glavni potez: traži od Alforda da mu nabavi drogu za "princa" i ekipu. Alford kasnije tvrdi da tada već nije koristio drogu, ali da je "iz gluposti" pristao da pomogne. Sastanci su snimani skrivenom kamerom. Alford se u tekstu citira: "Pogrešio sam što sam sklopio ovu pogodbu. Da nije bilo Mahmuda, nje ne bi bilo. Nisam bio diler, bio sam glumac."

Džon Alford Foto: Dominic Lipinski / PA Images / Profimedia

Ipak, prema tekstu, porota ga je proglasila krivim, a sudija ga je osudio na devet meseci zatvora. Navodi se da je odslužio šest nedelja, ostatak pod elektronskim nadzorom, ali da je najveća kazna bila druga: kraj karijere. Iz serije o vatrogascima "London u plamenu" je praktično izbačen, a novih uloga nije bilo.

Posle skandala - propast

Radio je slabo plaćene poslove, od krovopokrivača i montažera skela do taksiste, nekad je živeo i na socijalnoj pomoći. Pominju se sporadične uloge, pa i incident iz 2005. kada je izazvao udes pod dejstvom alkohola i ostao bez dozvole na 16 meseci.

Zatim dolazi priča o bizarnom incidentu iz 2018. kada je, kako se navodi, ukrao kamion za smeće, pa je uhvaćen, vikao da se "bori protiv korumpirane policije" i tvrdio da su policajci u dosluhu sa tabloidom i Mažerom Mahmudom, čak se pitao da li ih je "Rupert Merdok poslao da ga ubiju". Na kraju je osuđen na društveno koristan rad, rehabilitacioni program i elektronsku nanogicu uz policijski čas.

Džon Alford Foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

U tom periodu on ostaje pri narativu da mu je život uništen zbog tabloida, tvrdeći da je jednom rekao nešto nepromišljeno o uredniku Merdokove novine i da je od tada "imao metu na leđima". A onda, navodi se, dolazi 2022. i optužbe koje su neuporedivo teže. U intervjuima i istragama on sve negira.

"Ovo je nameštaljka. Nikoga nisam silovao. Nisam pedofil. Ovo je prokleto skandalozno."

Ipak, porota ga je proglasila krivim po svih šest tačaka optužnice, većinom glasova 10 prema 2. 14. januara je osuđen na 8.5 godina zatvora.

(Kurir.rs/Žena)

