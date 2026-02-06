Slušaj vest

Oskarovka Hale Beri je u četvrtak potvrdila da su se ona i njen dečko, muzičar i dobitnik Gremija Van Hant, verili i da planiraju venčanje. Vest je otkrila tokom gostovanja u emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Potvrda veridbe

"Bilo je nekih nejasnoća oko toga da li me je zaprosio i da li sam ga odbila. Ne, to nije tačno. Nisam rekla ne. Samo još nemamo određen datum,"kazala je Beri u emisiji pa potvrdila: "Ali naravno da sam pristala da se udam za njega! Staviо mi je prstenčić na ruku."

U galeriji pogledajte fotografije Hale Beri sa verenikom Vanom Hantom:

Korišćenje umanjenice je ironično s obzirom na veličinu prstena - reč je o jedinstvenom dragulju sa velikim centralnim dijamantom, okruženim četvrtastim dizajnom na širokoj zlatnoj traci. Beri je Hanta prvi put upoznala preko njegovog brata u aprilu 2020. godine, na vrhuncu pandemije bolesti kovid-19. Prva četiri meseca samo su se dopisivali i razgovarali telefonom, pre nego što su se upoznali uživo.

Osvrt na ljubavne neuspehe

"Nakon trećeg razvoda ljudi su počeli da pričaju: "Šta s njom nije u redu? Luda je. Ne može da zadrži muškarca", prisetila se glumica pa dodala: "Zbog toga sam skoro deset godina izbegavala intervjue jer mi je dosadila ista priča. Uvek se svodilo na: "Jadna Hale, opet nema sreće u ljubavi."

"A ja bih im uvek odgovarala: "Ko kaže da želim da zadržim muškarca ako nije onaj pravi?" Ovo je najbolja veza u kojoj sam ikada bila", dodala je.

Glumica, čiji je otac bio nasilan alkoholičar, objasnila je kako je radila na sebi: "Shvatila sam da privlačim samo sopstveni odraz - slomljene ljude, one sa nerešenim traumama iz detinjstva. Morala sam da se suočim s bolom koji sam proživela kao dete i da se oslobodim svojih tajni. Morala sam to da izbacim iz sebe kako bih mogla u potpunosti da volim sebe i da budem tu za svoju decu. Proplakala sam mnoge noći."

Četvrti brak na pomolu

Ovo će biti četvrti brak za Hali Beri. Od prvog supruga, bejzbol igrača Dejvida Džastisa, razvela se 1997. godine nakon tri godine braka. Brak s drugim suprugom, pevačem Erikom Benetom, okončan je 2005. nakon dve godine, navodno posle njegovog lečenja od zavisnosti od seksa.

Potom se udala za kolegu iz filma "Dark Tajd", Olivijea Martineza, s kojim je bila u braku dve godine. Zajedno imaju 12-godišnjeg sina Mejsija, za čije izdržavanje glumica navodno plaća 8.000 dolara mesečno. Beri ima i ćerku Nalu, koja će uskoro napuniti 18 godina, iz petogodišnje veze s manekenom Gabrijelom Obrijem. Njihov raskid 2010. godine obeležila je burna borba za starateljstvo. I njen budući suprug Van Hant ima odraslog sina Drejka iz prethodne veze.

