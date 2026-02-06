Margo Robi u providnoj haljini prošetala Londonom: Glumica još jednom oduševila svojim modnim izdanjem
Margo Robije još jednom dokazala da zna kako da spoji film, modu i simboliku. Na londonskoj premijeri dugoočekivanog filma „Orkanski visovi“, koji u bioskope stiže 1. februara, poznata glumica se pojavila u odevnoj kombinaciji koja je odmah privukla pažnju ljubitelja mode i publike.
Za tu priliku, Robi je izabrala jedinstvenu haljinu britanske dizajnerke Dilare Findikoglu – prozirnu korset kreaciju u nijansama mahovinozelene, sa cvetnim šavovima i upečatljivim detaljima, upotpunjenu ogrlicom-čokerom u istom tonu.
Međutim, britanski potpis nije bio jedini modni omaž koji je Margo napravila tokom svog boravka u Londonu.
Polgedajte u galeriji njeno izdanje:
Povratak u 1992. godinu: Galijano iz arhive
Za foto snimanje pre premijere, glumica je duboko zavirila u modnu arhivu i pojavila se u kreaciji iz prolećne kolekcije Džona Galijana za 1992. godinu. Ovo je još jednom potvrdilo njenu sklonost ka takozvanom „metod oblačenja“, gde stil prati temu filma i epohe. Ovaj pristup je već dobro poznat publici.
Pogledajte dnevno izdanje Margo Robi:
Od Barbi do klasične heroine
Tokom promotivne turneje filma „Barbi“, Margo Robi je obradovala publiku serijom pažljivo rekonstruisanih kultnih izdanja čuvene lutke – od Barbi „Začarane večeri“ iz 1960-ih do crne, blistave verzije „Solo u centru pažnje“.
Sličnu posvećenost pokazala je i na svetskoj premijeri filma „Orkanski visovi“ u Los Anđelesu.
Haljina i ogrlica sa holivudskom istorijom
Na crvenom tepihu u Los Anđelesu, Robi je nosila ombre korset haljinu modne kuće Skiapareli, ali pravi dragulj večeri bio je nakit.
Polgedajte u galeriji izdanje Margo Robi sa premijere u Los Anđelesu:
Uz haljinu, nosila je privezak u obliku srca iz lične kolekcije legendarne Elizabet Tejlor, jedan od najznačajnijih komada nakita u istoriji Holivuda. Reč je o dijamantskoj ogrlici „Tadž Mahal“ marke Kartije, staroj više od četiri veka, koja potiče iz Indije iz 16. veka.
Ričard Barton je poklonio ovaj komad Elizabet Tejlor za njen 40. rođendan 1972. godine.
Pariz u znaku Šanela
Ni premijera u Parizu nije prošla nezapaženo. Margo Robi se pojavila u specijalno dizajniranoj plišanoj haljini modne kuće Šanel, koju je potpisao Matje Blazi.
„Veoma mi je čast što nosim ovu kreaciju. Ovo je moj prvi Šanel model za crveni tepih koji je dizajnirao Matje, i nisam mogla da zamislim posebniju priliku od filma „Orkanski visovi“, projekta koji mi mnogo znači – rekla je glumica za „Vog“.
Pogledajte u galeriji izdanje Margo Robi na premijeri u Parizu:
Korset haljina je napravljena od bordo svile, pliša i fala, sa podsuknjom boje slonovače, ukrašenom perjem i svilenim laticama, dok je ceo izgled upotpunjen nakitom Lorejn Švarc vrednim više od 100 karata.
