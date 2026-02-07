Slušaj vest

Džejkob Elordi priskočio je u pomoć koleginici Margot Robi na crvenom tepihu londonske premijere filma "Orkanski visovi".

Glumac je zaštitio Robi od kiše dok je pozirala fotografima, a dirljivi trenutak podsetio je na scenu iz foršpana za njihov nadolazeći film. Premijera je održana juče, u četvrtak, 5. februara.

Odevne kombinacije u duhu filma

Dok su se sklanjali od londonskog vetra i kiše, 28-godišnji Elordi nasmešeno je pritrčao kako bi zaštitio 35-godišnju Robi od pljuska.

Glumački par nastavio je s odevanjem u stilu svojih likova.Robi je nosila poluprozirnu bledo-roze haljinu u stilu korseta sa detaljima u boji starog zlata i dugim šlepom ukrašenim kosom i perjem, koju potpisuje londonska dizajnerka Dilara Findikoglu. Elordi se odlučio za monokromatsko tamnosivo odelo marke Bottega, koje je upotpunio dugim sakoom i svilenom kravatom u istoj boji.

Robi o radu s Elordijem

U nedavnom razgovoru za Fandango, Robi se osvrnula na saradnju s australskim kolegom.

"Jako se povežem s ljudima s kojima radim i sve ih zavolim. Uvek sam ja ta koja bude skrhana kad snimanje završi i nikad ne želim da prestane. Mislim da sam takav odnos prilično brzo razvila i s Džejkobom," rekla je glumica nominovana za Oskara.

Robi se zatim prisetila kako se Elordi ponašao na setu: "Ne znam je li ti rediteljka Emerald to rekla ili si to sam odlučio," rekla je obraćajući se zvezdi filma "Frankenstein", "ali sećam se da je prvih nekoliko dana na setu uvek bio negde u mojoj blizini, onako u kutu, posmatrajući Keti."

U galeriji pogledajte kako Margo Robi izgledala na premijeri Orkanskih visova:

1/6 Vidi galeriju Margo Robi na londonskoj premijeri filma „Orkanski visovi“ u zelenoj korset haljini sa Džejkobom Elordijem Foto: Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM / Abaca Press / Profimedia, LounisPhotography/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Adaptacija gotičkog klasika

Glumci tumače uloge Ketrin Ernšou i Hitklifa u adaptaciji istoimenog gotičkog romana Emili Bronte iz 1847. godine, koju režira Oskarom nagrađena rediteljka Emerald Fennel. Tragični roman prati osuđenu romansu dvoje glavnih likova koja se tokom decenija pretvara u opsesiju i osvetu te proganja generacije dveju susednih porodica. Film je nadahnut romanom i prikazuje divlji, slikoviti krajolik jorkširskih vriština u Engleskoj, a sve prati moderna muzička podloga za koju je zaslužna Čarli XCX.

Film "Orkanski visovi" u bioskope stiže 11. februara.

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor