Modna ikona i jedan od najpoznatijih dizajnera, Karl Lagerfeld preminuo je 2019. u 85. godini života, ostaviši iza sebe bogatstvo koje se meri na oko 200 miliona evra.

On je svoj testament sastavio još 2016. godine, kojim je izostavio porodicu i nasledstvo ostavio asistentu, kumu i dvojici manekena.

Karl Foto: Profiemdia

Prema pisanju nemačkih medija, neimenovana osoba je uspela da ospori ovakvu podelu. Sada se čeka nova parnica, a ako bi testament bio poništen prema francuskom zakonu o nasleđivanju, imovina bi bila podeljena među najbližim krvnim srodnicima.

Podsećanja radi, Lagerfeld nije imao dece, a obe njegove sestre, Kristijana i Tea su preminule pre njega. Kristijana je iza sebe ostavili troje dece, dok Tea ima jednu ćerku, i oni bi mogli biti potancijalni naslednici.

Porodični odnosi nikada nisu bili najbolji, te sestre nije video decenijama pre smrti, a niko od njegovih rođaka nije ni bio pozvan na Met Galu 2023. kada je tema bila ostavština Karla Lagerfelda.

Modni kreator je posebno bio vezan za svoju macu Šapet, koja ima i Instagram nalog, a priča se da se i ona našla u testamentu, te da joj je osigurao lagodan život i svu brigu nakon njegove smrti.

Međutim, testament nije jedini problem - nije poznato da li je Karl u trenutku smrti imao stalnu prijavu boravka u Parizu, a ne u Monaku, te ukoliko se to utvrdi, moguće je da će od njegove zaostavštine otići između 20 i 40 miliona evra na poreski dug.

