Poznata kao Vila d'Autore u kojoj su Sofija Loreni njen suprug Karlo Ponti proveli najlepše godine, nalazi se duž drevnog rimskog puta koji je izgrađen 312. godine pre nove ere za transport trupa i vojnih zaliha. Pored toga, vila je smeštena odmah izvan centra Rima, blizu Koloseuma.

Preminuli suprug Sofije Loren, italijanski filmski producent Karlo Ponti, kupio je vilu pre nego što se oženio zvezdom i bio odgovoran za obimno renoviranje. Dok su slavni supružnici živeli u ovom raskošnom domu, brojne filmske zvezde su ih posećivale tokom godina, uključujući Riksa Harisona, Kirka i Majkla Daglasa, Tonija Kurtisa, Elizabet Tejlor i Ričarda Bartona…

Ponti je potom prodao nekretninu 1985. godine, a novi vlasnici su je prvobitno ponudili na tržištu 2018. godine za 19 miliona evra. Sada pokušavaju da je prodaju ponovo po višoj ceni. Ipak, ko god preuzme ovu nekretninu, moći će da uživa u zapanjujuće lepom domu.

Vilu je prvobitno dizajnirala italijanska arhitektonska firma Busiri Vici oko 1900. godine.

U sobama se nalaze statue i drugi mermerni artefakti, od kojih su neki stari više od 2.400 godina.

Dom se nalazi iznad ostatka imanja, koje obuhvata 24 hektara. Izgrađen je na "sloju stvrdnute lave sa obližnjeg vulkana u području koje su drevni Rimljani iskopavali da izvuku bazalt", a zemlja poseduje "vrstu prirodnog amfiteatra", kako je opisuju agenti koji će potencijalne kupce povesti u obilazak ove nekretnine.

Potencijalni novi vlasnici moći će da uživaju u bazenu, kamenim stazama, privatnoj zoni za odmor, a vila ima i garažu, pomoćni objekat za baštovana i više od 150.000 kvadrata uređenih vrtova koje je dizajnirao vlasnik, koji je pejzažni arhitekta.

Da ne spominjemo činjenicu da se na imanju nalazi i zasebna zgrada u provansalskom stilu od 7.500 kvadrata. Konačno, nekadašnja štala pretvorena je u dom sa impresivnom kuhinjom.

