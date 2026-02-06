Slušaj vest

Riki Martin uputio je dirljivo otvoreno pismo Bad Baniju nakon uspeha na ovogodišnjim Gremi nagradama, hvaleći ga što je „ostao veran“ svojim korenima.

Portorikanski pevač i reper – pravo ime Benito Antonio Martinez Okasio – bio je među najvećim dobitnicima na Gremi nagradama 2026. godine, koje su održane u Los Anđelesu u nedelju, 1. februara.

On nije samo odneo nagradu za Najbolju globalnu muzičku izvedbu za svoju pesmu „EoO“, već je pobedio i u kategorijama Najbolji Música Urbana album i Album godine za „Debí Tirar Más Fotos“. Ovo je bio prvi put u istoriji Gremija da nagrada ide za album potpuno na španskom jeziku.

1/5 Vidi galeriju Bed Bani na dodeli Gremi nagrada 2026 Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia, Emma McIntyre / Getty images / Profimedia

Kada je izlazio na binu da preuzme trofej za Najbolji Música Urbana album, Bad Bani je održao strastveni govor u kojem je kritikovao američku službu za imigraciju i carinu (ICE) i govorio u odbranu imigranata.

„Mi nismo divlji, nismo životinje, nismo vanzemaljci, mi smo ljudi i mi smo Amerikanci,“ rekao je.

Sada je Riki Martin podelio emotivno otvoreno pismo upućeno pevaču, objašnjavajući da ga je gledanje Bad Banija kako uspeva te večeri „duboko dirnulo, ne samo kao umetnika, već i kao Portorikanca koji je hodao binama širom sveta noseći svoj jezik, svoj naglasak i svoju priču.“

Pismo je objavljeno u portorikanskim novinama El Nuevo Dia u utorak, 3. februara, a Martin ga je podelio i na svojim Instagram storijima.

„Znam šta znači uspeti, a ne zaboraviti odakle dolaziš. Znam koliko je to teško, koliko košta i šta se žrtvuje kada odlučiš da se ne menjaš jer drugi to traže od tebe,“ stoji u pismu.

Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025 Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

„Zato ono što si postigao nije samo istorijsko muzičko dostignuće, već je i kulturna i ljudska pobeda. Pobedio si, a da nisi menjao boju svog glasa. Pobedio si a da nisi brisao svoje korene. Pobedio si ostajući veran Portoriku.“

Pevač pesme „Livin’ la Vida Loca“, koji je rođen u San Huanu, dodao je da ga je gledanje Bed Banija kako drži sve svoje trofeje te večeri „stavilo knedlu u grlo“, jer je shvatio da se „nešto važno dešava… za sve nas“.

Pozivajući se na Bed Banijev govor te večeri, Martin je dodao da ga je dirnula „tišina cele publike dok si govorio“.

„Kada si branio imigrantsku zajednicu, kada si ukazao na sistem koji proganja i razdvaja, govorio si sa mesta koje dobro poznajem, mesta gde strah i nada koegzistiraju, gde milioni žive između jezika, granica i odloženih snova,“ napisao je.

„Ovo dostignuće je za generaciju kojoj si pokazao da je njihov identitet neotuđiv i da uspeh nije u sukobu sa autentičnošću,“ zaključio je. „Iz srca, od jednog Borikve drugom, sa poštovanjem i ljubavlju, zahvaljujem ti što nas podsećaš da kada jedan od naših uspe, svi mi uspevamo.“

Bed Bani Foto: Michele Eve Sandberg / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bad Bani je ranije govorio o nedavnim operacijama ICE širom SAD i rekao svojim fanovima u septembru prošle godine da neće nastupati u SAD tokom svoje svetske turneje zbog straha da agenti ICE ne upadnu na njegove koncerte i ne pritvore fanove.

Takođe je bio kritikovan od strane pristalica MAGA pokreta nakon što je najavljeno da će nastupati na ovogodišnjem Super Bowl poluvremenskom šou programu, koji će se održati u nedelju, 8. februara.

Predsednik Donald Tramp više puta je iskazao neslaganje sa odlukom da portorikanski umetnik bude glavni izvođač. U oktobru je, na primer, to opisao kao „ludo“ i rekao da nikada nije čuo za repera, a prošlog meseca je pojačao svoje komentare, tvrdeći da je uključivanje Bed Banija i Grin Deja na događaju „strašan izbor“.

Riki Martin na dodeli nagrada MTV 2025 Foto: George Napolitano / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jedan od njegovih savetnika takođe je potvrdio da će ICE biti prisutan na „sramnom“ koncertu.

Album Bed Banija „Debi Tirar Mas Fotos“ rangiran je na petom mestu na listi Najboljih albuma 2025. godine magazina NME, hvaleći ga kao „zapanjujuće izdanje“ koje je pokazalo „kako portorikanski superstar svakim potezom postiže rezultat.“

