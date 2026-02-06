Slušaj vest

Glumac Timoti Basfild (68) je danas optužen od strane velikog porotnog suda, što je objavio državni tužilac okruga Bernalilo Sam Bregman, po četiri tačke optužbe.

Glumac je optužen za četiri slučaja krivično kažnjivog seksualnog kontakta sa detetom, prema rečima Bregmana. Sve četiri optužbe su krivična dela trećeg stepena, prema sudskim dokumentima koje je pribavio People

„Kao i u svim krivičnim postupcima, g. Basfild se smatra nevinim dok mu se ne dokaže krivica na sudu,“ naveo je Bregman u saopštenju koje je podelio na svojim društvenim mrežama. „Ovaj slučaj će ići kroz sudski proces i očekuje se da će biti osuđen.“

Fotografije Timotija Basfilda iz sudnice Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Specijalno udruženje žrtava (Special Victims Unit) kancelarije državnog tužioca okruga Bernalilo biće tužioci u ovom slučaju, prema saopštenju, a Bregman je „naglasio da zaštita dece ostaje glavni prioritet njegove kancelarije.“

„Kancelarija državnog tužioca okruga Bernalilo ostaje posvećena tome da učini sve što je moguće kako bi zaštitila decu i obezbedila pravdu za žrtve širom Nju Meksika,“ zaključuje saopštenje.

Basfild se predao i bio je priveden 13. januara, samo četiri dana nakon što je policijska uprava Alberkirkija izdala nalog za njegovo hapšenje, optužujući ga da je učestvovao u nezakonitom seksualnom ponašanju sa 11-godišnjim blizancima.

Državni tužilac zatim je podneo zahtev za pritvor pre suđenja, kako bi Basfild ostao u pritvoru do suđenja. Zbog pravila Nju Meksika o pritvoru bez kaucije, optuženi bi inače bili pušteni na sopstvenu odgovornost (ROR), sa ili bez dodatnih uslova.

Dana 20. januara, glumac iz filma Field of Dreams pušten je uz određene uslove dok čeka suđenje, nakon dvodnevnog ročišta o pritvoru u opštinskom sudu San Bernalilo, Nju Meksiko. Njegova supruga, Melisa Džilbert, bila je prisutna i viđena je kako plače i šapuće: „Hvala ti, Bože,“ kada je objavljeno njegovo puštanje.

Nakon puštanja na sopstvenu odgovornost, Basfildu je naređeno da se pojavi na svim budućim sudskim ročištima i ne sme da poseduje oružje ili opasna sredstva, konzumira alkohol ili ilegalne droge, stupi u kontakt sa navodnim žrtvama ili njihovim porodicama, razgovara o slučaju sa svedocima ili ima nenadzorovani kontakt sa maloletnom decom. Sudija mu je dozvolio putovanja, ali će biti pod nadzorom službi za pritvor pre suđenja u Nju Meksiku.

Basfild je prvi put progovorio pre nego što se predao 13. januara u video snimku dobijenom od TMZ-a. „Nisam ništa uradio,“ rekao je pred kamerom. „Sve su laži i nisam ništa učinio tim dečacima i boriću se. Boriću se sa sjajnim timom i biću oslobođen, znam da hoću, jer je ovo sve pogrešno i lažno.“

Nekoliko trenutaka kasnije, predstavnik Džilbertove izdao je saopštenje u ime glumice: „Tokom ovog perioda, njen fokus je na podršci i brizi za njihovu veoma veliku porodicu, dok prolaze kroz ovaj trenutak,“ glasi deo saopštenja. „Melisa stoji uz svog muža i pružiće izjavu javnosti u prikladno vreme. Molimo da se poštuje njihova privatnost.“

Policajac Marvin Braun, koji je izdao nalog za hapšenje Basfilda 9. januara, naveo je da su 11-godišnja braća bila žrtve seksualnog zlostavljanja od strane Basfilda, a jedan od njih je tvrdio da su incidenti počeli kada je imao 7 godina.

Nalog, koji je pribavio People, naveo je da su roditelji žrtava rekli Braunu da su maloletnici upoznali Basfilda na setu serije FOX The Cleaning Lady, gde je on bio režiser, a oni su bili dečiji glumci. Televizijska serija emitovana je od januara 2022. do juna 2025.

Istraga protiv Basfilda počela je u novembru 2024. kada je lekar u Univerzitetskoj bolnici Nju Meksika obavestio policiju o navodnom seksualnom zlostavljanju, nakon što su roditelji doveli svoju decu u UNMH po savetu advokata, prema nalogu. Stručnjaci su navodno sugerisali da su dečaci „bili pripremani“.

Braća nisu otkrila seksualni kontakt u to vreme, ali su tvrdila da ih je Basfild „golicao po stomaku i nogama.“ Kasnije je utvrđeno da slučaj nije ispunjavao kriterijume prihvatanja od strane vlasti.

U oktobru 2025. majka žrtava podnela je policijski izveštaj i rekla službi za zaštitu dece da „su njena deca otkrila da je došlo do seksualnog zlostavljanja od strane Timotija od oko novembra 2022. do proleća 2024.“

Majka je obavestila vlasti 2. i 22. septembra 2025. da je sin rekao svom savetniku da ga je Basfild neprimereno dodirivao.

Basfild je navodno rekao policiji da su roditelji bili uznemireni jer su njihovi sinovi zamenjeni mlađim glumcem koji je imao audiciju, prema nalogu. Nedugo zatim dobio je poziv od Warner Bros-a, koji ga je obavestio da istražuju pritužbu protiv njega.

Predstavnik Warner Bros Television rekao je za People: „Zdravlje i bezbednost našeg glumačkog i filmskog tima uvek je naš glavni prioritet, posebno bezbednost maloletnih na našim produkcijama. Sve optužbe za neprimereno ponašanje shvatamo veoma ozbiljno i imamo sisteme za brzo i temeljno istraživanje, i po potrebi preduzimanje odgovarajućih mera. Nastavićemo da sarađujemo sa organima reda.“

Basfild se takođe suočava sa prethodnim optužbama za seksualno zlostavljanje koje datiraju još od 1994.

U zahtevu za pritvor pre suđenja podnetom 14. januara, Basfild se suočava sa još jednom optužbom za seksualno zlostavljanje. „Otac druge žrtve,“ Kolin Svift, prijavio je organima reda 13. januara da je Basfild navodno seksualno zlostavljao njegovu ćerku „pre nekoliko godina“ u Sakramentu, Kalifornija, prema zahtevu.