Sin reperaLila Džona je pronađen je mrtav u oblasti u Džordžiji gde je ranije prijavljen kao nestao. Danas, 6. februara, Policijska uprava Miltona objavila je saopštenje na društvenim mrežama u kojem je navedeno da je iz jednog jezera izvučeno telo za koje se veruje da pripada Nejtanu Smitu, 27-godišnjem sinu repera.

U saopštenju policije navodi se da su, nakon što je Smit nestao u utorak, 3. februara, policijski službenici utvrdili da je „napustio svoju kuću pod neuobičajenim okolnostima“, nakon čega je započeta potraga.

Prema navodima Policijske uprave Miltona (MPD), Nejtan je istrčao iz kuće, pri čemu je policija navela da kod sebe nije imao mobilni telefon. Policija je okolnosti pod kojima je Smit napustio imanje opisala kao „neuobičajene“, dok je lokalni medij Rough Draft Atlanta ranije izvestio da je u tom trenutku navodno bio delimično ili potpuno nag.

Lil Džon, Nikol Smit i njihov sin Nejtan Smit Foto: Steven Ferdman / Getty images / Profimedia

„Nakon što gospodin Smit nije lociran u tom periodu, timovi su proširili potragu na jezero u Mejfil Parku, u blizini njegove kuće u Miltonu“, navodi se u saopštenju. „Dana 6. februara 2026 godine, oko 11:53 časova, ronioci Vatrogasne službe okruga Čeroki pronašli su i izvukli telo iz jezera. Veruje se da se radi o Nejtanu Smitu, uz čekanje zvanične potvrde Kancelarije sudskog patologa okruga Fulton.“

Prema saopštenju, „nema indicija o nasilnoj smrti“, ali istraga i dalje ostaje „otvorena i aktivna“.

„Dalji detalji neće biti objavljeni dok se ne utvrde zvanični uzrok i način smrti od strane sudskog patologa okruga Fulton i dok se ne ispitaju svi istražni tragovi“, zaključuje se u saopštenju. „Upućujemo najdublje saučešće porodici Smit u ovom teškom trenutku. Policijska uprava s poštovanjem moli zajednicu i medije da ispoštuju zahtev porodice za privatnošću dok tuguju i prolaze kroz ovu tragediju.“

Lil Džon sa sinom Nejtanom 2010. godine Foto: Josephine Santos / Pacific coast news / Profimedia

Ubrzo nakon objave, Lil Džon je dao izjavu za People.

„Izuzetno sam slomljen zbog tragičnog gubitka našeg sina, Nejtana Smita. Njegova majka i ja smo skrhani“, rekao je. „Nejtan je bio najljubaznije ljudsko biće koje biste ikada upoznali. Bio je neizmerno brižan, pažljiv, pristojan, strastven i toplog srca - voleo je svoju porodicu i prijatelje svim srcem. Bio je neverovatno talentovan mladić; muzički producent, umetnik i inženjer, i diplomac NJU-a.“

U nastavku izjave stoji: „Voleli smo Nejtana svim srcem i neizmerno smo ponosni na njega. Bio je voljen i cenjen, a utehu nalazimo u tome što smo mu tokom naših poslednjih zajedničkih trenutaka to i jasno rekli.“

„Hvala svima na molitvama i podršci tokom poslednjih dana dok smo pokušavali da ga pronađemo“, zaključio je. „Hvala celoj Policijskoj upravi Miltona koja je učestvovala: detektivu Duli Miltonu, istražiteljima naredniku Skotu Lapinu, detektivu Rendiju Duli, detektivki Sari Mur i detektivu Danijelu Vilijamsu. Takođe zahvaljujemo Policijskoj upravi Sandi Springs, Šerifovoj kancelariji okruga Fulton, Šerifovoj kancelariji okruga Haralson, Vatrogasnoj službi okruga Čeroki, Vatrogasnoj službi okruga Forsajt, Šerifovoj kancelariji okruga Forsajt, timu Georgia K9 Search and Recovery, brojnim volonterima, kao i Vatrogasnoj službi Miltona, spasilačko-ronilačkom timu Čeroki i Krejgu Brejzmenu.“

Policijska uprava Miltona izdala je prijavu o nestanku sina repera 3. februara, navodeći da je Smit poslednji put viđen oko 6 časova ujutru istogdana „u blizini ulica Baldvin Dr. / Mejfild Rd. u Miltonu“.

„Osoba je istrčala iz kuće i od tada se vodi kao nestala. Napustila je kuću pešice i nema telefon. Moguće je da je dezorijentisana i da joj je potrebna pomoć. Porodica i prijatelji su zabrinuti za njegovu bezbednost“, navedeno je u saopštenju.

U izjavi datoj za People u utorak, predstavnik Lila Džona rekao je: „Porodica u ovom trenutku moli za privatnost. Takođe molimo za nastavak molitvi da se Nejtan bezbedno vrati kući. Hvala vam.“

Reper poznat po hitu „Turn Down for What“, rođen kao Džonatan Smit, ima sina Nejtana sa suprugom od koje se razveo, Nikol Smit. Lil Džon, 53, i Smitova venčali su se 2004 godine, a u februaru 2024 godine objavili su „sporazumni razlaz“, navodeći da su se razišli gotovo dve godine ranije.

Lil Džon Foto: Paras Griffin / Getty images / Profimedia

Nejtan je bio di-džej i muzičar koji je nastupao pod imenom DJ Jang Slejd ili Slejd. Svoj poslednji singl, „Feels“, objavio je u martu 2025 godine.

Prošle godine, Nejtan se pojavio u emisiji MTV Family Legacy i govorio o odrastanju uz Lila Džona kao oca u intervjuu za The Quintessential Gentleman.

„Sjajno je ceniti mog oca, pokazati poštovanje i gledati sve što je uradio, a lepo je i kada se baklja prenosi dalje i kada radim svoje“, rekao je tada Nejtan. „Jer to dolazi od njega, ali ja to definitivno preuzimam i pravim svojim.“

