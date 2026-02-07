Slušaj vest

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. na milanskom stadionu San Siro, muzička legenda Maraja Keri ostavila je publiku bez daha, ne samo vokalnim nastupom već i izuzetno glamuroznim modnim odabirom.

Pevačka diva Maraja Keri je nastupila u raskošnoj beloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Kavalija, ali najveću pažnju privukla je njena kolekcija nakita - čak 306 karata dijamanata, čija se vrednost procenjuje na oko 15 miliona dolara.

Maraja Keri na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Italiji Foto: Robin Utrecht / Sipa Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s priveskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata i viseće minđuše od 66 karata.

Nastup koji je spojio muziku i glamur

Keri je publiku oduševila izvedbom legendarne italijanske pesme "Volare" kao i svoje pesme "Nothing Is Impossible", koja se nalazi na njenom poslednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istakli su kako je Keri svojim nastupom savršeno uhvatila "emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara, te da je njena muzika univerzalni jezik koji povezuje ljude iz celog sveta".

Podrška iz sveta mode i sporta

Njeno pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila muziku, modu i sport pred hiljadama gledalaca iz celog sveta.

Ne propustiteOstali sportoviSVEČANO OTVORENE ZOI: Anja Ilić i Miloš Milosavljević nosili zastavu Srbije
Zimske olimpijske igre
Ostali sportoviNAJVEĆA PREVARA U ISTORIJI NAŠEG SPORTA! Andreja Zlatobrdić je trebalo da osvoji zlato na Olimpijskim igrama! Ali on nikada nije postojao!
Andreas Goldberger, Andreja Zlatobrodić
Pop kulturaNiko se na svetu ne raduje Božiću kao Maraja Keri: A kako i ne bi, kad na pesmi koju je napravila za 15 minuta zarađuje nezamislive svote novca
Maraja Keri u novogodišnjem odelu sedi na sankama
Pop kulturaZašto Maraja Keri i nakon 20 godina tvrdi da ne poznaje Dženifer Lopez? Rečenica koju je javno izgovorila ušla je u istoriju pop kulture, a ovo je pozadina
mariah carey jennifer lopez.jpg

Video: Novak Đoković o Olimpijskim igrama 2028. godine

Novak Đoković o Olimpijskim igrama 2028. godine Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić