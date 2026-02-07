Slušaj vest

Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. na milanskom stadionu San Siro, muzička legenda Maraja Keri ostavila je publiku bez daha, ne samo vokalnim nastupom već i izuzetno glamuroznim modnim odabirom.

Pevačka diva Maraja Keri je nastupila u raskošnoj beloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Kavalija, ali najveću pažnju privukla je njena kolekcija nakita - čak 306 karata dijamanata, čija se vrednost procenjuje na oko 15 miliona dolara.

1/4 Vidi galeriju Maraja Keri na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Italiji Foto: Robin Utrecht / Sipa Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s priveskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata i viseće minđuše od 66 karata.

Nastup koji je spojio muziku i glamur

Keri je publiku oduševila izvedbom legendarne italijanske pesme "Volare" kao i svoje pesme "Nothing Is Impossible", koja se nalazi na njenom poslednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istakli su kako je Keri svojim nastupom savršeno uhvatila "emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara, te da je njena muzika univerzalni jezik koji povezuje ljude iz celog sveta".

Podrška iz sveta mode i sporta

Njeno pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila muziku, modu i sport pred hiljadama gledalaca iz celog sveta.

