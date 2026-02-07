Maraja Keri napravila spektakl na otvaranju Zimskih olimpijskih igara: Pažnju ukrali njeni dijamanti vredni 15 miliona dolara (VIDEO)
Na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. na milanskom stadionu San Siro, muzička legenda Maraja Keri ostavila je publiku bez daha, ne samo vokalnim nastupom već i izuzetno glamuroznim modnim odabirom.
Pevačka diva Maraja Keri je nastupila u raskošnoj beloj haljini i ogrtaču od perja iz radionice Roberta Kavalija, ali najveću pažnju privukla je njena kolekcija nakita - čak 306 karata dijamanata, čija se vrednost procenjuje na oko 15 miliona dolara.
Nakit je uključivao raskošnu ogrlicu s priveskom od 20 karata, narukvicu od 55 karata i viseće minđuše od 66 karata.
Nastup koji je spojio muziku i glamur
Keri je publiku oduševila izvedbom legendarne italijanske pesme "Volare" kao i svoje pesme "Nothing Is Impossible", koja se nalazi na njenom poslednjem albumu. Organizatori Zimskih olimpijskih igara istakli su kako je Keri svojim nastupom savršeno uhvatila "emocionalnu i skladnu atmosferu koja prati duh Igrara, te da je njena muzika univerzalni jezik koji povezuje ljude iz celog sveta".
Podrška iz sveta mode i sporta
Njeno pojavljivanje dodatno je podigao status ovogodišnje ceremonije otvaranja, koja je u Milanu spojila muziku, modu i sport pred hiljadama gledalaca iz celog sveta.
