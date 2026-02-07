Devojka Leonarda Dikaprija bila glavna zvezda otvaranja Zimskih olimpijskih igara: Mlađa je od glumca 24 godine, a evo koju je važnu ulogu imala
Italijanska manekenka Vitorija Ćereti, 27-godišnja devojka glumca Leonarda Dikaprija, imala je čast da nosi italijansku zastavu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu. U elegantnoj beloj haljini, Ćereti je prošetala stadionom San Siro.
Ćereti, rođena u Breši, gradu udaljenom oko sat i po vožnje od Milana, predala je italijansku trobojku počasnoj gardi karabinjera - Corazzierima - nedugo nakon nastupa pevačke dive Maraje Keri. Za ovu svečanu priliku je nosila dugu belu haljinu Armani Privé, izrađenu po meri, s dramatičnim rukavima i visokom kragnom. Pojavila se na kraju duge povorke učesnika odevenih u belo, crveno i zeleno, simbolišući boje italijanske zastave.
Reakcije javnosti
Gledaoci koji su pratili prenos ceremonije oduševljeno su komentarisali njeno učešće. Jedan gledalac je pohvalio njenu "nestvarnu prefinjenost, lepotu i eleganciju", dok su drugi isticali njen "izlazak na veliku scenu", nakon što je privukla pažnju javnosti zbog veze s Dikaprijem. Mnogi su primetili i kako su televizijski voditelji tokom prenosa spomenuli tu vezu, nazvavši Dikaprija "vrlo, vrlo poznatim glumcem".
Tri godine je u vezi s Dikaprijem
Ćereti i 51-godišnji Dikaprio zajedno su gotovo tri godine. Prvi put su viđeni u leto 2023. Plesali su i ljubili se u noćnom klubu na Ibici. Ponovo su zajedno fotografisani u avgustu 2024. tokom putovanja u Italiju s Dikaprijevim bliskim prijateljem Tobijem Magirom.
Par se trudi da svoju vezu drži podalje od očiju javnosti. U maju 2025. Ćereti mu se pridružila na Met Gali, ali nisu zajedno pozirali na crvenom tepihu. Dikaprio je ipak viđen u pozadini jedne fotografije koju je objavio Vogue, kako zaklanja lice dok je manekenka bila u fokusu objektiva. Slično tome, u septembru iste godine, Ćereti ga je podržala na premijeri njegovog filma "One Battle After Another" u Los Anđelesu, ali mu se ni tada nije pridružila na crvenom tepihu.
Izvor blizak paru rekao je za "People" još 2024. da se glumcu manekenka "zaista sviđa", opisujući je kao "vrlo dragu, nežnu i šarmantnu".
