Kajli Džener baš jako voli da jede nar. Toliko da je napravila brushalter od tog voća dok je promovisala sjaj za usne - boje nara. Modna kombinacija naglasila je sve njene atribute, a video sa snimanja promocije vrlo brzo je postao viralan.

U galeriji pogledajte kako Kajli Džener reklamira sjaj za usne u bruhalteru od nara:

Kajli Džener reklamira sjaj za usne u brushalteru od nara Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

28-godišnja preduzetnica i rijaliti zvezda nosila je brushalter koji je bio prekriven realnim komadićima nara, koji se protezao u mini bež providnu haljinu, kako bi proslavila lansiranje svoje nove nijanse iz kolekcije "Kylie Cosmetics - Kylie Skin Lip Butter" u nijansi boje pomenutog voća.

“Jedem svoj nar, na našem snimanju Lip Buttera od nara, odevena u nar”, kaže Kajli dok jede iz činije u videu snimljenom na setu snimanja promocije podeljenom na Instagramu Kylie Cosmetics. Između ostalog, napisali su da je sjaj insprisan upravo njenom ljubavlju prema voću.

“Naš nagrađivani maslac za usne sada je dostupan u novom mirisu i nijansi nara. Nanesite prstom za sočnu hidrataciju, prozirnu crvenu boju i sjajni završetak”, stoji u opisu objave.

Dok promoviše svoje prepoznatljive kozmetičke proizvode, Džener je zauzeta i još jednom promocijom – filma “The Moment”, u kom ima debitantsku filmsku ulogu, a koji prati pop zvezdu u usponu (Čarli XCX) dok se nosi sa slavom i pritiskom industrije.

