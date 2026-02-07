Slušaj vest

Kajli Džener baš jako voli da jede nar. Toliko da je napravila brushalter od tog voća dok je promovisala sjaj za usne - boje nara. Modna kombinacija naglasila je sve njene atribute, a video sa snimanja promocije vrlo brzo je postao viralan.

U galeriji pogledajte kako Kajli Džener reklamira sjaj za usne u bruhalteru od nara:

Kajli Džener reklamira sjaj za usne u brushalteru od nara Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

28-godišnja preduzetnica i rijaliti zvezda nosila je brushalter koji je bio prekriven realnim komadićima nara, koji se protezao u mini bež providnu haljinu, kako bi proslavila lansiranje svoje nove nijanse iz kolekcije "Kylie Cosmetics - Kylie Skin Lip Butter" u nijansi boje pomenutog voća.

“Jedem svoj nar, na našem snimanju Lip Buttera od nara, odevena u nar”, kaže Kajli dok jede iz činije u videu snimljenom na setu snimanja promocije podeljenom na Instagramu Kylie Cosmetics. Između ostalog, napisali su da je sjaj insprisan upravo njenom ljubavlju prema voću.

“Naš nagrađivani maslac za usne sada je dostupan u novom mirisu i nijansi nara. Nanesite prstom za sočnu hidrataciju, prozirnu crvenu boju i sjajni završetak”, stoji u opisu objave.

Dok promoviše svoje prepoznatljive kozmetičke proizvode, Džener je zauzeta i još jednom promocijom – filma “The Moment”, u kom ima debitantsku filmsku ulogu, a koji prati pop zvezdu u usponu (Čarli XCX) dok se nosi sa slavom i pritiskom industrije.

Ne propustitePop kultura"Uvalićeš me u nevolje, čoveče": Novinar iznenadio glumca pitanjem o braku, jedva se iskobeljao iz nebranog grožđa
Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada, emotivan trenutak
Pop kulturaKloi Kardašijan otkrila detalje o vezi Kajli Džener i Timotija Šalamea: Sela sa Kim Kardašijan pa bacile sve karte na sto
kajli džener.jpg
Pop kulturaIsplivali novi detalji o poznatom paru: Holivud bruji o tome da Kajli Džener i Timoti Šalame žive zajedno
profimedia-0974188533.jpg
Pop kulturaOvo mora da je bilo neprijatno: Glumica prišla da se pozdravi sa dečkom Kajli Džener i ponizila starletu
Timoti Šalame i Kajli Džener na dodeli Critics Choice nagrada

Video: Kajli Džener se uplašila same sebe s licem starice

Kajli Džener se uplašila same sebe sa licem starice Izvor: tiktok/kyliejenner