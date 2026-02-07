optuživao ju je i pre nekoliko godina da flertuje sa sportistom

optuživao ju je i pre nekoliko godina da flertuje sa sportistom

Slušaj vest

Bivšem suprugu Kim Kardašijan nije dugo trebalo da se oglasi o njenoj novoj vezi s Ferarijevim vozačem Formule 1, Luisom Hamiltonom. Reper Kanje Vest optužio ju je još pre nekoliko godina da “flertuje” s popularnim Britancem, piše The Sun.

Rijaliti zvezda i preduzetnica poznaje sedmostrukog prvaka F1 već dugi niz godina, a poslednjih nedelja piše se o njihovim međunarodnim dejtovima – viđeni su, naime, u Londonu i Parizu. Njih dvoje se znaju duže od decenije, a Hamilton je bio i dugogodišnji prijatelj Vesta, koji je s Kardašijan bio u braku od 2014. do 2021. godine.

Izvor je za britanske medije rekao da se kod repera već pojavio ljubomorni ispad zbog novog para o kojem svi pričaju.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan:

1/16 Vidi galeriju Kim Kardašijan Foto: Printskrin/Instagram

“Bilo je tako neprijatno jer, kad su bili zajedno, Kanje bi uvek padao u ljubomorne ispade i optuživao Kim da flertuje s Hamiltonom. Nije – naravno – ali Kanje je uvek bio toliko nepredvidiv da bi je, ako bi se Kim i sprijateljila s nekim, optužio za nešto”, rekao je izvor.

U galeriji pogledajte fotografije Luisa Hamiltona:

1/11 Vidi galeriju Luis Hamilton u Ferariju Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP / Profimedia, Cristopher Ponso/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kardašijan i Vest zajedno imaju četvoro dece, a kada su se razveli pre pet godina, kao razlog su naveli “nepomirljive razlike”, te su od tada krenula i javna prepucavanja između para. Tačnije, s Kanjeove strane.

U galeriji pogledajte fotografije Kim Kardašijan i Kanjea Vesta dok su bili u braku:

1/8 Vidi galeriju Kanje Vest, Kim Kardašijan Foto: Printscreen//Instagram/kimkardashian, Profimedia

Kim i Luis navodno se zbližavaju već mesecima, a zajedno su bili i na novogodišnjoj zabavi glumice Kejt Hadson. “Kim i Luis imaju tako intenzivne radne rasporede da žele da provedu što više vremena zajedno. Trenutno su nerazdvojni i prilagođavaju svoje sastanke Kiminim poslovnim obavezama”, rekao je izvor.

Video: Kim Kardašijan pomešala zastave Brazila i Palestine