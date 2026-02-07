Slušaj vest

Maraja Keri bila je jedna od glavnih zvezda ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara, koje su sinoć zvanično počele u Milanu. Na stadionu San Siro popularna pevačica, sva u belom, otpevala je pesmu na italijanskom koju je kasnije pripojila i svom hitu. Iako su neki njen nastup nazivali božanstvenim i anđeoskim, drugi su je prozvali da peva na plejbek i da izgleda kao da joj se spava.

U galeriji pogledajte kako je Maraja Keri izgledala na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu:

1/4 Vidi galeriju Maraja Keri na otvaranju Zimskih olimpijskih igara 2026. u Italiji Foto: Robin Utrecht / Sipa Press / Profimedia, Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Naoki Nishimura / AFLO / Profimedia

Obučena potpuno u belo, pevačica je zablistala s više od 300 karata pravih dijamanata. Nosila je nakit brenda LEVUMA High Jewelry, koja je saopštila da su njena ogrlica, narukvica i minđuše izrađeni od pravih dijamanata smaragdnog brušenja u platini. Sva tri komada ukupno su imala 306 karata, a naveli su i “stotine sati” rada za sve komade, piše "People". Njena duga bela haljina s dubokim šlicem bila je prekrivena dizajnom koji odgovara ceremoniji, a potpisuje je modni brend Roberto Kavali i izrađena je samo za nju. Čitav izgled upotpunili su dugi ogrtač od perja, kao i njeni prepoznatljivi plavi talasi.

Pevačica je bila jedna od prvih koja se popela na scenu ceremonije, gde je izvela pesmu “Volare” na italijanskom jeziku, koju je izvorno snimio italijanski kantautor Domeniko Modunjo, a zvanični naziv joj je “Nel blu, dipinto di blu”. Uz to je pripojila i svoju baladu “Nothing Is Impossible”.

Iako je, kao i uvek, Keri zvučala spektakularno na sceni, brojni su na društvenim mrežama odmah uočili da je ostala ukočena na mestu s poluzatvorenim očima, dok je pevala uz ono što se činilo kao unapred snimljena matrica i vokal. Zbog “niske energije” na nastupu odmah su je kritikovali na internetu.

“Zašto je Maraja Keri: A) pevala uz reprodukciju? B) izgledala apsolutno prestravljeno?”, “Ona čak ni ne peva”, “Maraja jako dobro zna da ne peva”, “Da li je Maraja Keri obično ovako... nepomična?”, pisali su u komentarima gledaoci ceremonije.

Ovo svakako nije prvi put da pevačicu prozivaju da ima nastupe bez energije. Iako njen glas niko ne može da ospori, opšt je poznato da Keri ima smirenu scensku prisutnost; ona tako izvodi već godinama. Njeni verni obožavatelji odmah su pohrlili u komentare tih negativnih objava, ističući da Keri navodno takođe pati od hroničnog bola uzrokovanog fibromialgijom, što bi moglo da objasni njezu ukočenu scensku prisutnost, prenosi Jutarnji.hr.

