Zoi Maklelan, koju smo gledali u seriji "Mornarički istražitelji: Nju Orleans" (NCIS: New Orleans), nestala je bez traga pre sedam godina nakon što je u mukotrpnom brakorazvodnom procesu optužila supruga za zlostavljanje sina.

Jedna od najvećih misterija vezanih za franšizu NCIS nije se dogodila na ekranu, već iza kamera. Glumica Zoi Maklelan, poznata po ulozi agentkinje Meredit Meri Brodi u seriji "NCIS: New Orleans", nestala je iz javnosti pre gotovo sedam godina, a njena sudbina i dalje je nepoznata.

Maklelan je napustila seriju nakon druge sezone, a prema njenom bivšem suprugu Žan-Pjeru Gaju Gilejnu, od aprila 2019. nije imao nikakav kontakt ni s njom ni s njihovim sinom Sebastijanom. Nestanak se dogodio usred dugotrajne i burne borbe za starateljstvo.

Situacija je dodatno eskalirala 2021, kada je Nacionalni centar za nestalu i zlostavljanu decu objavio fotografiju dečaka, navodeći Maklelan kao glavnu osumnjičenu u slučaju otmice. Protiv glumice je izdat i nalog za hapšenje u Los Anđelesu zbog optužbi za otmicu i uskraćivanje starateljstva.

Slučaj je izuzetno složen. Maklelan je 2020. optužila bivšeg supruga za teško zlostavljanje, tvrdeći da je njihov sin bio žrtva. Gilejn je u jednom trenutku završio u zatvoru, ali je nakon četiri meseca pušten zbog nedostatka dokaza.

S druge strane, Gilejn i glumičin bivši partner izneli su niz ozbiljnih optužbi protiv Maklelan, tvrdeći da je psihički nestabilna i da se boje za bezbednost deteta. Sve tvrdnje ostaju neproverene, a zvanični odgovor glumice nikada nije stigao.

Maklelan je glumačku karijeru započela još 90-ih, a najveću popularnost je stekla u serijama "JAG", "NCIS: New Orleans", "Suits" i "Designated Survivor". Njena poslednja uloga bila je u TV filmu "Is My Daughter Really Dead?" (Da li je moja ćerka zaista mrtva), što se danas gleda kao jeziva koincidencija, s obzirom na ono što je usledilo.

Danas, godinama nakon nestanka, ne zna se gde se glumica nalazi niti da li je uopšte živa. Nestanak Zoi Maklelan ostaje jedna od najmračnijih i najzagonetnijih priča u svetu televizije – gotovo poput zapleta iz serije koja ju je proslavila.

