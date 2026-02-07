Slušaj vest

Bivši basista kultnog benda Blondi, Fred Smit, preminuo je u 77. godini, a brojni muzičari i fanovi širom sveta opraštaju se od legende rokenrola.

Smit je bio jedan od osnivača Blondi, zajedno sa Debi Hari, a široj publici bio je posebno poznat i po radu sa bendom Television, koji je ostavio dubok trag na njujorškoj pank i art-rok sceni.

Njegov dugogodišnji saradnik i gitarista Džimi Rip oprostio se od Smita emotivnom porukom na Instagramu:

„Poslednjih godina vodio je dugu i tešku borbu sa bolešću, ali je uvek gledao unapred, ka novim projektima…

Imali smo velike planove da ove godine sviramo Tomovu muziku uživo… Ali jednostavno nije bilo suđeno.“

Od Blondie do Television – put muzičke legende

Fred Smit bio je originalni basista benda Angel and the Snake, koji će kasnije promeniti ime u Blondi. Sa bendom je ostao od njegovog osnivanja 1974. godine, pre nego što je odlučio da krene dalje i pridruži se grupi Television.

U oba sastava ostavio je snažan autorski i svirački pečat, postavši jedan od ključnih muzičara njujorške scene tog vremena.

U još jednom oproštajnom obraćanju, njegov kolega iz Televisiona, takođe po imenu Džimi, napisao je:

„Veoma tužan oproštaj od legendarnog basiste i mog dragog prijatelja od 46 godina. Nedostajaćeš mi više nego što reči mogu da opišu.“

Smrt Freda Smita označava kraj jedne važne ere rokenrola, ali njegova muzika i uticaj nastaviće da žive kroz generacije koje dolaze.