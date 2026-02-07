Slušaj vest

Optužnica protiv Džeremi Miksa je obuhvatala niz krivičnih dela, od pljački do drugih nasilnih radnji, među kojima je bio i napad na 16-godišnjeg tinejdžera. Fotografija iz policije ubrzo se pojavila na društvenim mrežama i munjevito postala viralna. Reakcije su bile brze i burne posebno među ženama svih generacije.

Još jednom se potvrdilo da „loši momci“ imaju gotovo magnetsku privlačnost, naročito kada imaju prodorne plave oči i manekenski izgled. U takvoj kombinaciji, „dobri“ i sigurniji izbori često ostaju u senci.

Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Internet mu je brzo dodelio titulu „najse*si zatvorenika na svetu“. Pokrenute su čak i peticije za njegovo puštanje na slobodu. Kada je dve godine kasnije izašao iz zatvora, dočekali su ga fanovi širom sveta, ali i unosne ponude modnih kuća. Na slobodi ga je čekala i supruga, medicinska sestra Melisa, sa kojom je imao dete.

Međutim, nagli ulazak u svet slave i bogatstva doneo je i velike promene u njegovom privatnom životu. Džeremi Miks ubrzo je započeo vezu sa bogatom britanskom naslednicom Kloi Grin, ćerkom modnog magnata. Melisa je za novu romansu saznala putem medija i nedugo zatim podnela zahtev za razvod.

„Želela sam da uspe. Verovala sam mu, verovala u nas, nadala se da će naša ljubav imati srećan kraj… Ipak, nisam bila pripremljena za ono što se dogodilo. Bila sam povređena jer me je izneverio“, rekla je u gostujućoj emisiji.

Promena života i karijera

Danas Džeremi Miks vodi potpuno drugačiji život. Posvećen je karijeri, ali i porodici, a svoju turbulentnu prošlost pretočio je u autobiografiju Model Citizen. U knjizi iskreno opisuje put od ulice i kriminala do svetskih modnih pista i reflektora.

Okušao se i u glumi pojavio se u filmu Triger 2020. godine, dok je 2025. igrao u romantičnoj komediji Love After Holidays, koja je premijerno prikazana na Jamajci, upravo na njegov rođendan. Ali tu ne planira da stane. Najavljuje prve korake u režiji, kao i muzički projekat inspirisan ličnim iskustvima i životnim padovima.

Iskupljenje i važnost druge šanse

Danas Miks često govori o rehabilitaciji, iskupljenju i važnosti pružanja druge šanse bivšim osuđenicima. Ne beži od svoje prošlosti, ali ističe zahvalnost zbog prilike da iz korena promeni život i postane primer drugima.

„Ne želim da me pamte kao ‘lepog robijaša’, već kao čoveka koji je okrenuo život u pravom smeru i iz tame izvukao svetlost“, rekao je u jednom od intervjua.