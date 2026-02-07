Slušaj vest

Osramoćena pripadnica visokog društva Gislejn Maksvel (64) postala je poznata kao devojka predatora Džefrija Epstajna, pre nego što je on 2019. godine pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji, u navodnom samoubistvu, dok je čekao suđenje za optužbe za seksualno zlostavljanje maloletnica.

Gislejn Maksvel, koja je održavala prijateljstva sa slavnim ličnostima i članovima kraljevskih porodica, uključujući bivšeg princa Endrjua, postala je gotovo neizostavna figura uz Epstajna nakon što se preselila u Njujork.

Više Epstajnovih žrtava tvrdilo je da je Maksvel učestvovala u vrbovanju maloletnih devojaka za finansijera, a 2022. godine osuđena je na 20 godina zatvora zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije — što je označilo njen potpuni pad sa društvenog vrha.

Sada su, u okviru najnovijeg paketa Epstajnovih dokumenata, objavljeni snimci koji otkrivaju kako izgleda život Gisljen Maksvel iza rešetaka.

Snimci, koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, obuhvataju čak deset sati nadzorne kamere unutar njene male zatvorske ćelije.

Na jednom od snimaka, Maksvel, obučena u narandžastu zatvorsku trenerku i patike, može se videti kako se polako kreće po ćeliji. U jednom trenutku sipa vodu iz česme u čašu, zatim slaže odeću kako bi je iskoristila kao improvizovani jastuk.

Nakon toga leže na krevet, zeva i uzima knjigu koja se nalazi pored nje. Na podu, pored kreveta, vidi se kutija sa njenim ličnim stvarima, kao i papuče koje se koriste u zatvorskim tuševima.

U sledećem trenutku, u ćeliju ulazi muškarac i iznosi sve stvari, ostavljajući Maksvel samo sa krevetom i odećom koju nosi. Ona zatim nervozno šeta po ćeliji, radi sklekove i penje se uz ivicu kreveta.

Kada su joj oduzete sve stvari, ponovo leže na krevet i nepomično gleda u prazninu.

Snimak, čiju je autentičnost potvrdio Channel 4 News, nastao je u julu 2020. godine, dok je Maksvel čekala odluku suda o tome da li će joj biti odobrena kaucija. Njeni advokati tada su predlagali da se, u slučaju puštanja, vrati kući uz naoružano obezbeđenje koje bi sprečilo njen beg.

Međutim, sudija je u decembru iste godine odbio kauciju u iznosu od 28,5 miliona dolara, navodeći opasnost od bekstva.

Nekoliko dana pre snimanja, FBI je 2. jula uhapsio Maksvel u njenoj kući vrednoj milion dolara u Nju Hempširu, na istočnoj obali SAD. Potom je prebačena u ozloglašeni Metropoliten pritvorski centar u Bruklinu, u kojem su boravili i drugi poznati optuženici poput Šona „Didija“ Kombsa, R. Kelija, Luiđija Manđonea i, najnovije, Nikolasa Madura.

Nakon što je 2021. godine proglašena krivom, Maksvel je premeštena u Savezni zatvor u Talahasiju na Floridi, gde je, prema navodima, delila ćeliju dimenzija oko tri sa dva i po metra sa još tri zatvorenice.

U avgustu prošle godine prebačena je u novi zatvor minimalne bezbednosti u Teksasu, što je izazvalo ogorčenje porodice pokojne Virdžinije Đufre, jedne od Epstajnovih žrtava.

Ovaj potez podstakao je spekulacije da bi Donald Tramp mogao da je pomiluje, iako je Bela kuća demantovala da se o bilo kakvoj blažoj kazni „razmišlja ili razgovara“.

Maksvel sada boravi u zatvoru FPC Brajant, u blizini Ostina, u kojem se nalaze osuđenici za nenasilna i takozvana „kravataška“ krivična dela. Među poznatijim zatvorenicima tog kompleksa je i bivša direktorka kompanije Theranos, Elizabet Holms.

Zatvorenici su obavezni da rade, ali imaju mogućnost pohađanja jezičkih i poslovnih kurseva, bavljenja sportom i gledanja televizije. Dozvoljeni su video-pozivi sa porodicom i prijateljima, kao i posete vikendom i praznicima.

Gislen Maksvel uskoro bi trebalo da svedoči pod zakletvom pred američkim Kongresom u okviru istrage o načinu na koji je vlada postupala sa Epstajnovim dosijeima.

(Kurir.rs/Metro)