Slušaj vest

Bred Arnold, frontmen grupe 3 Doors Down, poznat po hitovima poput „Kryptonite“, „When I'm Gone“ i „Here Without You“, preminuo je u 47. godini.

„Sa velikom tugom delimo vest da je Bred Arnold, osnivač, pevač i autor pesama grupe 3 Doors Down, preminuo u subotu, 7. februara, u 47. godini“, saopštio je bend u objavi na Instagramu.

„Uz svoju voljenu suprugu Dženifer i porodicu pored sebe, preminuo je mirno, u snu, okružen najbližima, nakon hrabre borbe sa rakom“, navodi se u poruci, uz pominjanje njegove supruge Dženifer Sanderford.

Bend je Arnolda opisao kao „osnivača, vokala i originalnog bubnjara grupe 3 Doors Down“, ističući da je „redefinisao mejnstrim rok muziku, spajajući post-granž pristupačnost sa emotivno direktnim pisanjem i lirskim temama koje su se obraćale običnim ljudima“.

„Bredovo stvaralaštvo postalo je kulturološki pečat jedne generacije, donoseći neke od najtrajnijih hitova dvehiljaditih, uključujući i probojni hit ‘Kryptonite’, koji je napisao na času matematike kada je imao samo 15 godina“, dodaje se u objavi. „Njegova muzika odjekivala je daleko izvan bine, stvarajući trenutke povezanosti, radosti, vere i zajedničkih iskustava koja će živeti dugo nakon što su se svetla pozornice ugasila.“

Arnold je upamćen i kao „posvećen suprug Dženifer“. Bend je dodao: „Njegova dobrota, humor i velikodušnost dotakli su svakoga ko je imao sreću da ga upozna. Oni koji su mu bili najbliži pamtiće ga ne samo po talentu, već i po toplini, skromnosti, veri i dubokoj ljubavi prema porodici i prijateljima.“

„Porodica je duboko zahvalna na ogromnoj podršci i ljubavi u ovom teškom periodu i moli da se poštuje njihova privatnost“, zaključuje se u objavi. „Biće nam neizmerno nedostajao i zauvek će ostati upamćen.“

U maju prošle godine Arnold je otkrio da boluje od četvrtog stadijuma raka bubrega. U video-poruci na Instagramu rekao je: „Pre nekoliko nedelja sam se razboleo i otišao u bolnicu na preglede… Dijagnostikovan mi je karcinom bubrežnih ćelija koji je metastazirao na pluća. To je četvrti stadijum i to nije nimalo dobro.“

„Ali mi služimo moćnom Bogu i On može sve da pobedi. Zato se ne bojim. Iskreno, uopšte se ne plašim, ali to će nas primorati da otkažemo letnju turneju i zbog toga nam je žao“, dodao je tada.

Arnold je rođen 1978. godine u Eskataupi, u saveznoj državi Misisipi. Grupu 3 Doors Down osnovao je kao maturant srednje škole sa prijateljima Todom Harelom (bas) i Metom Robertsom (lead gitara).

„Manje od dve nedelje nakon što smo prvi put svirali zajedno, nastupili smo na maloj žurki kod prijatelja“, rekao je Arnold, koji je tada bio i pevač i bubnjar, u intervjuu za Teen People 2001. godine. „Imali smo samo četiri ili pet pesama i svirali smo ih iznova. Sledeće nedelje opet nastup, pa opet sledeće – i samo smo nastavili da guramo dalje.“

Kris Henderson se bendu pridružio 1998. godine kao drugi gitarista, a ubrzo su objavili nezavisni CD sa ranom verzijom pesme „Kryptonite“, koja je dobila veliku podršku lokalnih radio-stanica.

Godine 1999. bend potpisuje ugovor sa Universal/Republic Records, a Ričard Lajls postaje bubnjar, što Arnoldu omogućava da se fokusira isključivo na pevanje i pisanje pesama.

Debitantski album The Better Life iz 2000. godine doživeo je ogroman uspeh, predvođen hitom „Kryptonite“, koji je stigao do 3. mesta Billboard Hot 100 liste i doneo bendu prvu nominaciju za Gremi. Singl „Loser“ dospeo je na 55. mesto, dok je „Be Like That“ stigao do 24. pozicije. Album je zauzeo 7. mesto na Billboard 200 listi. Album Away from the Sun iz 2002. godine stigao je do 8. mesta Billboard 200 liste, dok su hitovi „When I'm Gone“ (4. mesto) i „Here Without You“ (5. mesto) dodatno učvrstili popularnost benda. „When I'm Gone“ je dobila i dve nominacije za Gremi, uključujući onu za najbolju rok pesmu.

Album Seventeen Days iz 2005. bio je njihov prvi koji je debitovao na 1. mestu, dok je istoimeni album iz 2008. takođe zauzeo vrh liste. Time of My Life iz 2011. godine debitovao je na 3. mestu. Ukupno, bend je objavio šest studijskih albuma.

Bend je nastupio i na inauguraciji Donalda Trampa 2017. godine i nastavio intenzivno da koncertira. Arnold je često govorio koliko mu znači da se godinama kasnije vraća svojim ranim hitovima: „Pesme se menjaju, ali se menja i moja perspektiva. Postaješ mudriji. Iskreno, neke od njih mi danas znače više nego kada sam ih napisao.“