Amal Kluni je još jednom privukla sve poglede. Na otvaranju Omega kuće u Milanu pojavila se u crnoj haljini koja joj stoji savršeno i još jednom potvrdila da joj modno nema ravne.

Na otvaranju Omega House-a u Milanu, ekskluzivnog prostora švajcarskog proizvođača satova koji je za Zimske olimpijske igre smešten u istorijsku Galeriju Vitorio Emanuele II, Amal Kluni i Džordž Kluni stigli su u usklađenim tamnim tonovima.

U galeriji pogledajte kako je Amal Kluni izgledala na otvaranju Omega kuće u Milanu:

Dok je on nosio klasično tamnoplavo odelo, ona je odabrala crnu dugu haljinu bez bretela koja joj je pratila liniju tela. Haljina ima mekan izrez u obliku srca, uzak kroj i vodoravne nabore duž gornjeg dela koji se slivaju u središnji šav i nastavljaju niz suknju.

Čist, efektan utisak

Spreda se spušta u slojevite volane koji otkrivaju prozirne umetke i stvaraju suptilan prorez po sredini, dok se zadnji deo završava kratkim šlepom. Čitav utisak je čist, ali efektan – ništa ne odvlači pažnju od kroja i siluete.

U galeriji pogledajte kako su Amal i Džordž Kluni izgledali na 82. filmskom festivalu u Veneciji:

Uz jednostavnu frizuru, savršenu šminku, diskretan nakit i crne cipele s visokom potpeticom, Amal je još jednom pokazala zašto je svaki njen stajling lekcija iz stila.

Džordž, naravno, izgleda odlično, ali pored ovakve haljine i ovakvog stava sasvim je očekivano da je zvezda večeri i ovaj put - Amal.

