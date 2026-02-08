Amal Kluni pokazala zašto je svaki njen stajling lekcija iz stila: Kad se ona pojavi, svi padaju u drugi plan, pa čak i Džordž (FOTO)
Amal Kluni je još jednom privukla sve poglede. Na otvaranju Omega kuće u Milanu pojavila se u crnoj haljini koja joj stoji savršeno i još jednom potvrdila da joj modno nema ravne.
Na otvaranju Omega House-a u Milanu, ekskluzivnog prostora švajcarskog proizvođača satova koji je za Zimske olimpijske igre smešten u istorijsku Galeriju Vitorio Emanuele II, Amal Kluni i Džordž Kluni stigli su u usklađenim tamnim tonovima.
U galeriji pogledajte kako je Amal Kluni izgledala na otvaranju Omega kuće u Milanu:
Dok je on nosio klasično tamnoplavo odelo, ona je odabrala crnu dugu haljinu bez bretela koja joj je pratila liniju tela. Haljina ima mekan izrez u obliku srca, uzak kroj i vodoravne nabore duž gornjeg dela koji se slivaju u središnji šav i nastavljaju niz suknju.
Čist, efektan utisak
Spreda se spušta u slojevite volane koji otkrivaju prozirne umetke i stvaraju suptilan prorez po sredini, dok se zadnji deo završava kratkim šlepom. Čitav utisak je čist, ali efektan – ništa ne odvlači pažnju od kroja i siluete.
U galeriji pogledajte kako su Amal i Džordž Kluni izgledali na 82. filmskom festivalu u Veneciji:
Uz jednostavnu frizuru, savršenu šminku, diskretan nakit i crne cipele s visokom potpeticom, Amal je još jednom pokazala zašto je svaki njen stajling lekcija iz stila.
Džordž, naravno, izgleda odlično, ali pored ovakve haljine i ovakvog stava sasvim je očekivano da je zvezda večeri i ovaj put - Amal.
Video: Amal Kluni