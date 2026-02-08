Slušaj vest

Kanje Vest i njegova supruga Bjanka Ćensori su se u avgustu 2023. vozili poznatim čamcima u Veneciji, kada su ih paparaci snimili, reklo bi se, u nevaljalom izdanju. Ćensori je sada dala svoj prvi intervju nakon tog incidenta, gde je rekla da se tada sve pogrešno shvatilo i priznala da ju je muka koju je tada proživela ponizila.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Paparaci su tada, podsetimo, navodno uhvatili reperovu suprugu kako mu pruža oralni seks na vodenom taksiju u Italiji. Tridesetjednogodišnja Ćensori je u svom prvom intervjuu otkako su se venčali u decembru 2022. rekla za "Vanity Fair" da je bila svesna percepcije javnosti o tome kako su fotografije i video izgledali. Ipak, insistirala je da se to nije dogodilo, tvrdeći da je jednostavno klečala na stolici i naslonila glavu na Vestovo krilo dok je on sedeo na palubi.

Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bjanka, koja je inače rođena Australijanka i arhitektkinja, dodala je da je njena tetka bila s njima na brodu, te da se ne bi upuštala u takav čin u njenom prisustvu. Ali, s obzirom na to da su reperove pantalone naizgled bile spuštene tokom ovog uznemirujućeg događaja, trenutak je gotovo odmah postao viralan. Ćensori je priznala da ju je tadašnje izveštavanje postidelo.

"Prvi put mi je bilo stvarno neprijatno", rekla je za "Vanity Fair", objašnjavajući da se tako osećala "zbog svog oca". Ipak, kako kaže, "odraslo sam ljudsko biće i ne brine me šta ljudi misle o meni".

Uprkos njenim tvrdnjama, par je tada dobio doživotnu zabranu korišćenja brodova od venecijanske brodske kompanije. "Na brodu je vozač morao da pazi na saobraćaj i nije video te opscenosti. Da se to dogodilo, odmah bi sišao i prijavio prekršioce nadležnima. Osim toga, u taksiju je bila i treća osoba koja je pratila gospodina i gospođu Vest, a koja je ionako zaklanjala kapetanov pogled", rekli su iz Venecije Turismo Motoscafi, kompanije koja je paru iznajmila brod, u izjavi u septembru 2023., prenosi Page Six.

"Potpuno se distanciramo od takvih dela i ponašanja. Gospodin Vest i njegova supruga sigurno više neće biti dobrodošli na brodovima naše kompanije", izjavila je tada kompanija. Tada je par istraživala i lokalna policija zbog primljenih pritužbi ljudi koji su tome svedočili.

