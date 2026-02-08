Slušaj vest

Da Lazar Ristovski zna kako da se opusti i napravi pravu boemsku atmosferu, pokazao je juče u jednoj poznatoj kafani na Zlatiboru, gde trenutno boravi sa svojom partnerkom, glumicom Anicom Lazić.

Iako su poznati po tome da svoju privatnost čuvaju, par se ovog puta potpuno prepustio emocijama i dobrom raspoloženju. Vrhunac večeri dogodio se kada su muzičari tj. trubači zasvirali prve taktove kultne pesme "Mesečina", nezvanične himne filma "Podzemlje" u kojem je Ristovski ostvario jednu od svojih najzapaženijih uloga.

- Posle uspešnog okruglog stola FCS na temu nezavršenih filmskih projekata na Zlatiboru slavimo Gagin (Predrag Gaga Antonijević) rođendan u restoranu Gostilje - napisao je glumac ispod klipa.

Ponesen emocijama i sjajnom atmosferom, Lazar je "uzeo mikrofon" i zapevao ovaj vanvremenski hit. Dok je njegov glas odjekivao kafanom, gosti su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom, pevajući u glas s njim.

Međutim, najviše pažnje privukla je njegova devojka Anica. Dok je Lazar pevao, ona nije skidala osmeh s lica. Sve vreme ga je čvrsto grlila, naslonjena na njegovo rame, pevušeći s njim:

"A ja se pitam moja draga, šta će biti sa nama? Mesečina, mesečina, joj, joj..." orilo se Zlatiborom, a snimci veselog para ubrzo su postali hit na društvenim mrežama.

