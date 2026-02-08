Zapevao čuvenu "Mesečinu", ona ga nije ispuštala iz zagrljaja: Pogledajte kako Lazar Ristovski napravio "lom" u kafani
Da Lazar Ristovski zna kako da se opusti i napravi pravu boemsku atmosferu, pokazao je juče u jednoj poznatoj kafani na Zlatiboru, gde trenutno boravi sa svojom partnerkom, glumicom Anicom Lazić.
Kako je Anica dočekala Novu godinu
Iako su poznati po tome da svoju privatnost čuvaju, par se ovog puta potpuno prepustio emocijama i dobrom raspoloženju. Vrhunac večeri dogodio se kada su muzičari tj. trubači zasvirali prve taktove kultne pesme "Mesečina", nezvanične himne filma "Podzemlje" u kojem je Ristovski ostvario jednu od svojih najzapaženijih uloga.
- Posle uspešnog okruglog stola FCS na temu nezavršenih filmskih projekata na Zlatiboru slavimo Gagin (Predrag Gaga Antonijević) rođendan u restoranu Gostilje - napisao je glumac ispod klipa.
Ponesen emocijama i sjajnom atmosferom, Lazar je "uzeo mikrofon" i zapevao ovaj vanvremenski hit. Dok je njegov glas odjekivao kafanom, gosti su ga pozdravili gromoglasnim aplauzom, pevajući u glas s njim.
Međutim, najviše pažnje privukla je njegova devojka Anica. Dok je Lazar pevao, ona nije skidala osmeh s lica. Sve vreme ga je čvrsto grlila, naslonjena na njegovo rame, pevušeći s njim:
"A ja se pitam moja draga, šta će biti sa nama? Mesečina, mesečina, joj, joj..." orilo se Zlatiborom, a snimci veselog para ubrzo su postali hit na društvenim mrežama.
