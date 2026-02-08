Slušaj vest

Izgleda da bi Dejvid i Viktorija Bekam uskoro mogli da postanu baka i deka, iako, s obzirom na to kakvu situaciju imaju s najstarijim sinom, Bruklinom, sve je izvesnije da kontakt sa svojim prvim unukom neće imati. Izvori pak tvrde da neće imati ni krvne veze, jer su se Bruklin i Nikola Pelc Bekam odlučili na usvajanje.

U galeriji pogledajte kako Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju usred porodične drame:

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Značajno je da je u bombastičnoj objavi na šest stranica na Instagramu prošlog meseca najstariji sin Bekamovih istakao svoju “buduću porodicu” sa suprugom, Nikolom. Izvor blizak paru, koji sada živi u SAD, rekao je da je par vodio nekoliko razgovora o mogućnosti odgajanja deteta koje biološki nije njihovo, piše The Sun.

U galeriji pogledajte fotografije Dejvida i Viktorije Bekam:

1/14 Vidi galeriju Viktorija i Dejvid Bekam nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam, Mark Large/Daily Mail / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printscreen / Instagram / victoriabeckham

“Ovo je tema oko koje se Nikola i Bruklin čvrsto slažu. Oboje žele mnogo dece i da barem jedno bude usvojeno. Oboje znaju da dolaze iz mesta neslućenih privilegija, te stoga snažno žele da uzvrate nudeći bebi ili detetu u nepovoljnom položaju najbolji mogući život. Nikola je upravo smršala na 42 kilograma za svoju najnoviju filmsku ulogu, tako da se čini da joj dete koje je biološki njeno trenutno ne dolazi u obzir. Opširno su razgovarali o tome”, rekao je izvor.

U galeriji pročitajte oglašavanje Bruklina Bekama koje je razorilo porodicu:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

S druge strane, Viktorija i Dejvid poznati su kao porodično orijentisane javne ličnosti, te izvor kaže: “Dejvid i Viktorija obožavaju ideju da postanu baka i deka, a razumljivo je da su se čak pitali hoće li Nikola imati decu nakon one izjave. Kao dvoje ljudi koji su izuzetno porodično orijentisani, duboko bi ih pogodilo da nemaju ulogu u životu potencijalnog unuka. Čitati o usvojenoj bebi na Instagramu im je nezamislivo, ali, nažalost, to je vrlo stvarna perspektiva.”

Anketa Na čijoj ste strani u sukobu Bruklina Bekama i Nikole Pelc sa porodicom Bekam? Dejvid i Viktorija Bekam 59.91% Bruklin i Nikola Pelc Bekam 40.09%

Bruklin, koji je prošlog meseca “srušio internet” kada je javno prozvao roditelje da su se protivili njegovom braku i detaljno opisao svoju dugogodišnju borbu s anksioznošću, s njima ne razgovara već osam meseci. Ali ne samo s njima, nego ni sa svojom braćom, pa čak ni s 13-godišnjom sestrom, Harper. I bivši fudbaler i bivša Spajsica mladi su postali roditelji, kada su Bruklina dobili s 23, odnosno 24 godine.

Video: Dejvid Bekam pokazao baštu