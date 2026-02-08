Slušaj vest

Objave bivšeg engleskog fudbalera i jednog od najpoznatijih svetskih sportista, Dejvida Bekama (50), tumače se kao suptilni pokušaji pomirenja, ali Bruklin (26) ostaje odlučan u nameri da se distancira.

Bekam je na svom Instagram profilu podelio fotografije kopački iz svoje arhive, koje je nosio tokom uspešne fudbalske karijere. Na nekima od njih ispisana su imena njegove dece: Bruklina, Romea (23) i Kruza (20).

Bekam objavio arhivu kopačkih na kojima je ispisano Bruklinovo ime Foto: Printscreen/ Instagram/ davidbeckham

Bruklin uklanja tetovaže posvećene porodici

Dejvidova objava usledila je nakon što je Bruklin uklonio tetovažu posvećenu ocu, što se tumači kao dodatni pokazatelj narušenih porodičnih odnosa. Mirror navodi da je nedavno viđen s izmenjenom tetovažom na desnoj ruci tokom šetnje sa suprugom, glumicom i naslednicom Nikolom Pelc (31).

Reč je o tetovaži koja je prvobitno prikazivala sidro s rečju "tata" te natpisom "Volim te, Bust". Prema dostupnim informacijama, pomenute reči su uklonjene, a crtež je izmenjen, te sada prikazuje tri diskretna oblika preko sidra.

"Bruklin je podvrgnut laserskom tretmanu kako bi uklonio natpis. Želeo je da nestane. S njegove strane postoji toliko povređenosti i boli da ne bi bilo iskreno zadržati takvu posvetu na telu", izjavio je izvor za The Sun. Bruklin je prekrio i tetovažu na grudima posvećenu majci, s natpisom "mamin dečko".

Bruklinova izjava i optužbe na račun porodice

Uprkos Bruklinovim nastojanjima da se distancira, Dejvid i dalje ima tetovaže posvećene sinu, uključujući nadimak "Buster" na vratu. Njegova objava fotografije starih kopački tumači se kao još jedan pokazatelj da ne odustaje od odnosa sa svojom decom.

Međutim, Bruklin je prošlog meseca u javnoj izjavi jasno poručio da ne namerava da se pomirit s roditeljima, potvrdivši time višemesečne glasine o nesuglasicama unutar porodice. Istakao je kako je sada fokusiran na život u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom Nikolom, s kojom navodno planira da usvoji dete.

U objavi na Instagramu, Bruklin je napisao: "Godinama sam ćutao i ulagao maksimalan napor da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su da se obraćaju medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim od laži koje su objavljene."

"Ne želim da se pomirim sa svojom porodicom. Niko me ne kontroliše, prvi put u životu se borim za sebe. Ceo život su moji roditelji kontrolisali narative u medijima o našoj porodici. Nameštene objave na društvenim mrežama, porodični događaji i neiskreni odnosi bili su sastavni deo života u kom sam rođen", dodao je.

"Brend Bekam je na prvom mestu"

Bruklin je izneo i dalje optužbe na račun svoje porodice, tvrdeći kako su im javna slika i promocija prioritet. "Nedavno sam se svojim očima uverio koliko su daleko spremni da idu kako bi u medije plasirali bezbroj laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali svoju fasadu, ali verujem da istina uvek izađe na videlo", napisao je.

"Mojoj porodici su javna promocija i sponzorstva iznad svega. Brend Bekam je na prvom mestu. Porodična 'ljubav' određuje se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavite sve kako biste se pojavili na porodičnom fotografisanju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obaveza. Godinama smo se trudili da se pojavljujemo i pružamo podršku na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakoj medijskoj aktivnosti kako bismo pokazali 'našu savršenu porodicu'. Ali onaj jedan put kada je moja supruga zamolila moju majku za pomoć u spasavanju pasa tokom požara u Los Anđelesu, moja majka je to odbila", otkrio je.

"Narativ da me supruga kontroliše potpuno je suprotan. Veći deo života kontrolisali su me roditelji. Odrastao sam s ogromnom anksioznošću. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od porodice, ta anksioznost je nestala", zaključio je Bruklin, dodavši kako su on i njegova supruga napokon pronašli mir i sreću.

