Slušaj vest

Glumac Danijel Stern, koji se proslavio ulogom Marva u kulton filmu "Sam u kući" početkom godine priveden zbog pokušaja da angažuje eskort damu usred praznične sezone. Sada je optužnica protiv njega odbačena.

Kako prenosi Entertainment Weekly, Tužilaštvo okruga Ventura povuklo je optužbu za „učestvovanje ili saglasnost za učestvovanje u prostituciji“, koja je protiv 68-godišnjeg glumca podignuta nakon incidenta u decembru 2025. godine.

„Uradio je ono što je trebalo“

Predstavnik Tužilaštva okruga Ventura potvrdio je za EW da je Stern ispunio sve zakonske obaveze:

„Optuženi je uradio ono što je trebalo da uradi. Završio je edukativni program i time stekao pravo na odbacivanje optužbe. Ovo je standardna praksa za prvi prekršaj ove vrste.“

Sternov advokat Bler Ber izjavio je za California Post da je „slučaj odbačen sa predrasudom, kako je i trebalo da bude od samog početka“, dodavši da su „izuzetno zadovoljni ishodom“.

Sam u kući Foto: Profimedia

Incident u motelu i brzo procesuiranje

Prema navodima portparola Tužilaštva Džoija Butite, Stern je bio priveden u jednom motelu u Kamerilu, u Kaliforniji, nakon čega je pušten na slobodu.

„Koliko mi je poznato, dobio je prekršajni nalog na licu mesta i potom je pušten“, rekao je Butita za PEOPLE.

Optužnica je formalno podignuta 12. januara, dok je saslušanje bilo zakazano već za naredni dan. TMZ je ranije izvestio da se incident dogodio 10. decembra.

Da je proglašen krivim, Stern je mogao da se suoči sa kaznom do šest meseci zatvora i novčanom kaznom do 1.000 dolara.

Od holivudske slave do života na ranču

Danijel Stern, koji je svetsku slavu stekao kao jedan od „Mokrih razbojnika“ u božićnom hitu iz 1990. godine, danas vodi potpuno drugačiji život. On je skulptor i farmer, a živi na ranču u Kaliforniji.

U intervjuu za PEOPLE iz decembra 2025. godine, Stern je priznao da su mu uspesi iz osamdesetih i devedesetih omogućili finansijsku slobodu:

„Zaradio sam dovoljno novca da nisam morao da radim, ali sam osećao obavezu da svoju sreću iskoristim na pravi način.“