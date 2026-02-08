Slušaj vest

Tokom Zimskih olimpijskih igara u Milanu, 7. februara 2026. godine, Lolobriđida je trijumfovala u trci na 3.000 metara u brzom klizanju, završivši trku u impresivnom vremenu od 3:54.28.

Ovim rezultatom nadmašila je dosadašnji olimpijski rekord od 3:56.34, koji je postavila Holanđanka Irene Šauten na Igrama u Pekingu 2022. godine.

Frančeska Lolobridžida izjavila je da bi njena prateta, pokojna filmska zvezda Đina Lolobriđida, bila ponosna što porodično prezime sada blista na drugoj sceni.

Emotivna pobeda pred očima sina

Posebnu emociju ovom istorijskom trenutku dala je činjenica da je Frančesku sa tribina bodrio njen sin Tomazo, sa kojim je pobedu proslavila odmah po završetku trke.

Ovo je ujedno njena prva olimpijska zlatna medalja, nakon učešća na čak četiri Olimpijade. Na prethodnim Igrama u Pekingu osvojila je srebro u trci na 3.000 metara i bronzu u masovnom startu.

Šta je čuvena Đina Lolobriđida bila Frančeski?

Čuvena italijanska glumica Đina Lolobridžida bila je Frančeskina prateta,tačnije sestra njene bake, a njih dve su se lično upoznale, što je za mladu sportistkinju bio poseban i emotivan susret.

U široj porodici nalazi se i Frančesko Lolobridžida, pravnik i političar, koji trenutno obavlja funkciju ministra poljoprivrede Italije, a Frančeski je rođak.

U maju 2023. godine, Frančeska je postala majka sina Tomaza, koji je od tada njen najveći motiv i podrška, kako u privatnom životu, tako i na takmičenjima.