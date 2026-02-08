Slušaj vest

Glumica Eva LaRu (59), zvezda serije CSI: Miami, provela je punih 12 godina živeći u konstantnom strahu, nakon što su ona i njena ćerka postale meta opsesivnog, seksualno motivisanog progonitelja.

Danas, Eva prvi put otvoreno govori o paklu kroz koji je prošla i o trenutku kada je njena noćna mora konačno završena.

„Kada sam pogledala njegovu policijsku fotografiju, preplavio me je vrtlog emocija olakšanje jer je konačno uhapšen, bes jer je mojoj ćerki ukrao normalno detinjstvo i radost jer je moj pakao napokon završen.“

Eva La Rue Foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Prva pisma: početak noćne more

Sve je počelo 2007. godine, kada je njen publicista počeo da prima uznemirujuća pisma, naslovljena na Evu i potpisana imenom „Fredi Kruger“.

U tom periodu, Eva je već dve godine glumila u hit-seriji CSI: Miami, nakon što se iz Njujorka preselila u Los Anđeles sa ćerkom Kajom, koja je tada imala samo pet godina.

„Pisma su sadržala detaljne pretnje silovanjem i ubistvom i meni i mojoj ćerki. Znala sam da ovo nije šala.“

Policija nemoćna, FBI jedina nada

Policija joj je rekla da ne mogu ništa da preduzmu dok ne dođe do fizičkog napada ili provale. Uz pomoć bivšeg detektiva, savetnika na seriji CSI: Miami, Eva se obratila FBI-ju.

Iako su pisma bila prekrivena DNK tragovima i otiscima prstiju, tadašnja tehnologija nije omogućavala identifikaciju ako počinilac ranije nije bio hapšen.

Pisma su stizala u talasima nekada mesecima ništa, a onda novi niz monstruoznih pretnji:

„Iseći ću vaša tela na komade… uživaću dok vas uništavam… bićete moje seksualne robinje.“

Eva La Rue Foto: RW/Mediapunch / Shutterstock Editorial / Profimedia

Život u stalnoj pripravnosti

Eva je živela u stanju potpune paralize od straha. Njena ćerka je imala noćne more, a Eva je činila sve da ih zaštiti: sigurnosne kapije, video-nadzor, privatno obezbeđenje, pištolj ispod jastuka.

„Na crvenim tepisima gledala sam u masu i pitala se da li je on negde tu?“

Cena koju je platila

Stres je ostavio ozbiljne posledice opadanje kose, kožni osipi, problemi sa želucem, hronična nesanica. Brak sa biznismenom Džoom Kapučom raspao se delom i zbog stalnog straha koji je pritiskao njihov život.

Godine 2010, kada je njena adresa greškom postala javna, Eva i Kaja su se iselile u roku od 48 sati.

Eva La Rue Foto: Jesse Grant / Getty images / Profimedia

Prelomni trenutak: poziv iz škole

U oktobru 2019. godine, nakon 12 godina, progonitelj je promenio taktiku pozvao je Kajinu srednju školu, predstavljajući se kao njen otac i pokušao da je preuzme.

Srećom, Kaja je odmah shvatila da nešto nije u redu i pozvala majku. U tom trenutku, FBI je Evu obavestio o velikom pomaku u istrazi.

DNK revolucija i hapšenje

Koristeći genetsku genealogiju i baze poput 23andMe, agenti FBI-ja uspeli su da identifikuju osumnjičenog muškarca iz Ohaja, udaljenog 3.200 kilometara.

Ubrzo je uhapšen Džejms Dejvid Rodžers, tada 55-godišnjak, zaposlen u ustanovi za negu. Optužen je za slanje pretnji, uznemiravanje i proganjanje, piše People.

„Godinama je bio bez lica. Bez imena. A onda sam odjednom gledala njegovu sliku.“

Suđenje i kazna koja je razočarala

Rodžers je 2022. priznao krivicu. Eva i Kaja su čitale izjave o posledicama zločina, dok je on bio prisutan putem video-linka. Izrečena kazna od 40 meseci zatvora bila je šest meseci ispod minimalne preporuke.

„Nismo imale osećaj da je to dovoljno.“

Eva La Rue Foto: AFF, AFF / Alamy / Profimedia

Život posle straha

Rodžers je pušten na slobodu u januaru 2025. i nalazi se na uslovnoj slobodi do 2027. godine.

„I dalje sam hiperoprezna. Mislim da ću takva ostati zauvek.“

Zašto je odlučila da progovori

Nedavno je objavljen dokumentarac My Nightmare Stalker: The Eva Larue Story.

Eva priznaje da je dugo razmišljala da li da govori javno, plašeći se novih posledica, ali je odlučila da to učini zbog svih koji nisu preživeli sličan pakao.

„Kaja i ja jesmo. I na tome sam zauvek zahvalna. Sada gledamo napred.“