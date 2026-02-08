Slušaj vest

Romeo Bekam je nedavno otkrio novu, emotivnu tetovažu, samo nekoliko dana nakon što je njegov brat Bruklin prekrio svoju posvetu ocu Dejvidu.

Romeo trenutno nije u kontaktu sa starijim bratom (26) zbog porodične svađe, u kojoj je Bruklin prekinuo odnose sa svim članovima porodice, uključujući i mlađu sestru Harper. Bruklin je svoju poslednju odluku u sukobu pokazao novom tetovažom na ruci dok je bio u javnosti u Sjedinjenim Državama.

1/10 Vidi galeriju Bruklin Bekam i Nikola Pelc uživaju u odmoru usred porodične drame Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Sada je Romeo pokazao zadnji deo vrata, gde je nova, sitna, ali dirljiva tetovaža.

Novi dizajn: reč „porodica"

Romeo već ima tetovažu krsta sa anđeoskim krilima na zadnjem delu vrata, u čast očeve poznate tetovaže na istom mestu.

Romeo Bekam Foto: Printscreen/Instagram/romeobeckham

Sada je iznad krsta ispisana reč „family“ (porodica) elegantnim slovima. Romeo je na Instagramu podelio slike gotove tetovaže, kao i fotografije dok je ležao licem prema dole na stolu za tetoviranje.

1/5 Vidi galeriju Bruklin Bekam prekrio tetovažu posvećenu majci Viktoriji Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Bruklin menja tetovažu posvećenu ocu

Bruklinova stara tetovaža prikazivala je sidro sa rečju „Dad“ na traci preko njega, i nalazila se na njegovoj desnoj ruci. Promene su primetili paparaci dok je bio u kratkim rukavima sa suprugom Nikolom Pelc.

Reč „Tata“ sada je prekrivena malim oblicima, dok ostatak tetovaže ostaje netaknut, uključujući i natpis „Love you Buster“, nadimak koji je Dejvid dao Bruklina kada je bio mali.

Bruklin je takođe prekrio tetovažu na grudima posvećenu majci Viktorija.

„Na njegovoj strani postoji toliko bola i patnje da ne bi bilo iskreno držati ovakvu posvetu na telu“, objasnio je izvor.