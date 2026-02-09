Slušaj vest

Održano je sinoć u Santa Klari u Kaliforniji finale Nacionalnog prvenstva Amerike u fudbalu, čuveni Superboul, gde je u poluvremenu nastupio portorikanski reper Bed Bani, kojem se pridružila slavna pevačica Lejdi Gaga, što je za neke bilo iznenađenje, iako je njeno ime prednjačilo u prognozama pred čuveni događaj. Pevao je i Riki Martin, dok je američki predsednik Donald Tramp javno negodovao.

Sijetl Sihoksi pobedili su sinoć na Superbolu Nju Ingland Patriotse 29-13. Ovaj tim slavi, dok Donald Tramp poručuje da je nastup na Superbolu bio "šamar Americi", a ples Bed Banija "odvratan".

Portorikanski reper kritikuje imigracionu politiku američkog predsednika, nezadovoljstvo time iskazao je nedavno i na sceni Gremija, gde je kao prvi izvođač u istoriji nagrađen priznanjem za album godine koji je u potpunosti otpevan na španskom jeziku.

I sinoć je na Superbolu ušao u istoriju jer je sve pesme otpevao na španskom jeziku zbog čega su negodovali pojedini mediji, poput Fox news.

Bed Banija podržali su Lejdi Gaga i glumac Pedro Paskal. Čuvena pevačica pojavila se u salsa haljini na stadionu Levi's u Santa Klari.

Izvela je pesmu Die With A Smile, ali u preuređenoj verziji u stilu salse. Riki Martin se kasnije kasnije pridružio šouu i otpevao Lo que le pasó a Hawaii.

Riki Martin na Superboulu Foto: JOSH EDELSON / AFP / Profimedia

Reakcije publike na nastup Lejdi Gage i Bed Banija

"Kao fanu Lejdi Gage i Bed Banija, ova predstava na poluvremenu mi je prostrujala venama", "Veza njih dvoje je najslađa stvar ikada", komentarišu na X mreži i hvale vizuelne elemente nastupa:

"Produkcija deset, scenografija deset, vizualni koncept deset, koreografija deset, Lejdi Gaga deset, Bed Bani dobijaš deset za sve".

Neki ističu to što je Bed Bani fan Lejdi Gage: "Činjenica je da je on malo čudovište i da je doveo Gagu na pozornicu, čini ga uspešnim obožavaocem".

Drugi bi da naglase da mu je "ponestalo hitova pa je morao da dovede na binu Lejdi Gagu". Tu su i oni koji poručuju da bi Kardi Bi bila bolji izbor od čuvene pevačice.

„Bilo je u redu. Gaga je bila dobra. Plesači su bili dobri. Ne razumem kako se Bed Bani smatra talentovanim. Možda sam samo star", glasi još jedan komentar.

Lejdi Gaga i Bed Bani sreli su se nedavno na dodeli Gremi nagrada gde je njihov susret postao viralan.

"Ozempik Lejdi Gaga"

Ogromnu pažnju privukao je i izgled Lejdi Gage koju mnogi nisu prepoznali na prvu: "Da li je ovo AI ili Gaga?", "Ozempik lice, pogledajte koliko je smršala".

Muzička zvezda ranije je bila na meti komentara zbog viška kilograma pa se čak spekulisalo da je u drugom stanju što je ona negirala.

Sinoć je iznenadila mršavom linijom, koja je još više došla do izražaja nego na Gremiju gde je nosila glomaznu haljinu.

Foto: JON SOOHOO / UPI / Profimedia

Nastup Bed Banija

Bed Bani je nastup počeo numerom Tití Me Preguntó, koju je pevao šetajući kroz polje šećerne trske. Usledili su hitovi Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa’ PR, EoO i Monaco.. Pojavio se zatim na krovu zgrade dok su Pedro Paskal, Džesika Alba i Kardi Bi plesali.

Nizali su se hitovi BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, a nastup je završio pesmama El Apagón, CAFé CON RON i naslovnom numerom sa njegovog najnovijeg LP-a, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS.

