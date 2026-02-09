Svet zgranut zbog izgleda Lejdi Gage: Pridružila se Bed Baniju na Superboulu, a onda se pojavio i Riki Martin, pa je Tramp pobesneo
Održano je sinoć u Santa Klari u Kaliforniji finale Nacionalnog prvenstva Amerike u fudbalu, čuveni Superboul, gde je u poluvremenu nastupio portorikanski reper Bed Bani, kojem se pridružila slavna pevačica Lejdi Gaga, što je za neke bilo iznenađenje, iako je njeno ime prednjačilo u prognozama pred čuveni događaj. Pevao je i Riki Martin, dok je američki predsednik Donald Tramp javno negodovao.
Sijetl Sihoksi pobedili su sinoć na Superbolu Nju Ingland Patriotse 29-13. Ovaj tim slavi, dok Donald Tramp poručuje da je nastup na Superbolu bio "šamar Americi", a ples Bed Banija "odvratan".
Portorikanski reper kritikuje imigracionu politiku američkog predsednika, nezadovoljstvo time iskazao je nedavno i na sceni Gremija, gde je kao prvi izvođač u istoriji nagrađen priznanjem za album godine koji je u potpunosti otpevan na španskom jeziku.
I sinoć je na Superbolu ušao u istoriju jer je sve pesme otpevao na španskom jeziku zbog čega su negodovali pojedini mediji, poput Fox news.
Bed Banija podržali su Lejdi Gaga i glumac Pedro Paskal. Čuvena pevačica pojavila se u salsa haljini na stadionu Levi's u Santa Klari.
Izvela je pesmu Die With A Smile, ali u preuređenoj verziji u stilu salse. Riki Martin se kasnije kasnije pridružio šouu i otpevao Lo que le pasó a Hawaii.
Reakcije publike na nastup Lejdi Gage i Bed Banija
"Kao fanu Lejdi Gage i Bed Banija, ova predstava na poluvremenu mi je prostrujala venama", "Veza njih dvoje je najslađa stvar ikada", komentarišu na X mreži i hvale vizuelne elemente nastupa:
"Produkcija deset, scenografija deset, vizualni koncept deset, koreografija deset, Lejdi Gaga deset, Bed Bani dobijaš deset za sve".
Neki ističu to što je Bed Bani fan Lejdi Gage: "Činjenica je da je on malo čudovište i da je doveo Gagu na pozornicu, čini ga uspešnim obožavaocem".
Drugi bi da naglase da mu je "ponestalo hitova pa je morao da dovede na binu Lejdi Gagu". Tu su i oni koji poručuju da bi Kardi Bi bila bolji izbor od čuvene pevačice.
„Bilo je u redu. Gaga je bila dobra. Plesači su bili dobri. Ne razumem kako se Bed Bani smatra talentovanim. Možda sam samo star", glasi još jedan komentar.
Lejdi Gaga i Bed Bani sreli su se nedavno na dodeli Gremi nagrada gde je njihov susret postao viralan.
"Ozempik Lejdi Gaga"
Ogromnu pažnju privukao je i izgled Lejdi Gage koju mnogi nisu prepoznali na prvu: "Da li je ovo AI ili Gaga?", "Ozempik lice, pogledajte koliko je smršala".
Muzička zvezda ranije je bila na meti komentara zbog viška kilograma pa se čak spekulisalo da je u drugom stanju što je ona negirala.
Sinoć je iznenadila mršavom linijom, koja je još više došla do izražaja nego na Gremiju gde je nosila glomaznu haljinu.
Nastup Bed Banija
Bed Bani je nastup počeo numerom Tití Me Preguntó, koju je pevao šetajući kroz polje šećerne trske. Usledili su hitovi Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa’ PR, EoO i Monaco.. Pojavio se zatim na krovu zgrade dok su Pedro Paskal, Džesika Alba i Kardi Bi plesali.
Nizali su se hitovi BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL, a nastup je završio pesmama El Apagón, CAFé CON RON i naslovnom numerom sa njegovog najnovijeg LP-a, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS.
(Kurir.rs/ Žena)
