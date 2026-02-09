Ona je nova mis Srbije: Simona iz Novog Sada proglašena najlepšom Srpkinjom, osvojila krunu i pobrala simpatije
U nedelju, 8. februara, održan je glamurozni izbor za Mis Srbije 2026, a kruna je dobila novu vlasnicu. Dosadašnja misica Aleksandra Rutović lepotica koja je prošle godine sve facinirala predala je Simoni Manojlović, devojci koja je već na prvi pogled osvojila publiku, žiri i prisutne zvanice.
Nova Mis Srbije pojavila se u elegantnoj crnoj toaleti, odišući samopouzdanjem i stilom, a emocije nije krila ni u trenutku kada je njeno ime pročitano kao pobedničko. Iznenađenje, osmeh i aplauzi obeležili su jedan od najsvečanijih trenutaka večeri.
Ko je Simona Manojlović, nova Mis Srbije 2026
Simona Manojlović ima 21 godinu i dolazi iz Novog Sada, dok je poreklom iz Ravnog sela kod Vrbasa. Po struci je nautički tehničar, ali je trenutno u potpunosti posvećena modelingu i manekenstvu.
Slobodno vreme najradije provodi putujući, odlazeći u pozorište i usavršavajući se u školi glume. Kako ističu oni koji je poznaju, Simona je uporna, odlučna i ne odustaje lako od svojih ciljeva. Za nju su granice samo izazov, a svet pozornica na kojoj želi da ostvari svoje snove i avanture.
Crveni tepih pun poznatih lica
Za prestižnu titulu najlepše devojke Srbije borilo se ukupno 18 finalistkinja, a događaj je okupio i veliki broj poznatih ličnosti sa domaće javne scene.
Crvenim tepihom prošetale su Ana Radulović, Ivana Boom Nikolić, Kaja Ostojić i glumica Jelena Gavrilović. Posebnu pažnju privukao je pevač Ćemo, čije je pojavljivanje iznenadilo prisutne, kao i njegova koleginica Milena Ćeranić, koja je takođe bila među zvanicama.
Na čelu stručnog žirija bila je voditeljka Sanja Marinković, jedno od najprepoznatljivijih TV lica u Srbiji. Ona je na crvenom tepihu MTS dvorane zablistala u crnoj haljini koja je dodatno naglasila njenu vitku figuru.
