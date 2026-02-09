Slušaj vest

Nakon što su glasine o njihovoj romansi uzburkale javnost tokom prošlonedeljnog „bekstva“ u Pariz, Kim Kardašijan i Luis Hamilton dodatno su podgrejali nagađanja zajedničkim pojavljivanjem na Superboulu 60.

Dvojac je snimljen u opuštenom razgovoru u luksuznoj loži stadiona Levis u Santa Klari, a njihov govor tela, prema mišljenju mnogih, otkriva da je dugogodišnje prijateljstvo preraslo u nešto više.

Najpoznatija rijaliti zvezda današnjice i sedmostruki svetski prvak Formule 1 nisu se trudili da se sakriju od bliceva dok su pratili napeti okršaj Nju Ingland Patriotsa i Sijetl Sihoksa. Kim, koja je nedavno proslavila 45. rođendan, za ovu priliku odabrala je dramatično izdanje koje nije moglo da prođe nezapaženo. Crni kaput od veštačkog krzna kombinovala je sa predimenzioniranim sunčanim naočarima i upečatljivom dijamantskom ogrlicom, dok je kosu stilizovala u ležernu, visoku punđu. Hamilton, poznat po svom odvažnom modnom izrazu, vizuelno se uskladio s njom u elegantnom, potpuno crnom izdanju, potvrđujući status jednog od najbolje odevenih sportista na svetu.

Iako su sedeli u društvu prijatelja, njihova međusobna interakcija postala je glavna tema na društvenim mrežama. Video-snimci koji kruže internetom prikazuju ih kako se smeju i šapuću jedno drugom tokom utakmice, neposredno pre nastupa portorikanske superzvezde Bed Banija na poluvremenu. Ipak, ovo pojavljivanje dolazi kao šlag na tortu nakon nedelje ispunjene spekulacijama o njihovom odnosu.

Samo nekoliko dana ranije, par je viđen u Parizu, gde su, prema izvorima bliskim magazinu People, uživali u „romantičnom susretu“. Kim i Luis navodno su privatnim avionom stigli u francusku prestonicu iz Ujedinjenog Kraljevstva, gde su prethodno boravili u ekskluzivnom seoskom klubu Estel Menor u Kotsvoldsu. Svedoci tvrde da su u Parizu viđeni kako zajedno ulaze u isti hotel, a Kim je na svom Instagram profilu dodatno zagolicala maštu pratilaca objavom fotografije iz kreveta hotela Kostes, uživajući u čizkejku uz četvrtu sezonu serije „Bridžerton“.

Boravak u Evropi planiran kao „bekstvo od stvarnosti“

Izvor za američke medije otkrio je da je njihov boravak u Evropi bio planiran kao „bekstvo od stvarnosti“. Iako se poznaju godinama i kreću u istim krugovima, čini se da je tajming sada napokon pravi za oboje. Kim je zvanično slobodna nakon razvoda od Kanjea Vesta i kratke veze s Pitom Dejvidsonom, kao i šuškanja o Odelu Bekamu Mlađem, dok je Hamiltonov ljubavni život oduvek bio predmet interesovanja javnosti, ali retko kada ovako javno eksponiran.

