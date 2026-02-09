Slušaj vest

U noći između nedelje i ponedjeljka u San Francisku je održan Superboul LX, u kom je veliku pobedu nad New England Patriotsima ostvario Seattle Seahawks. U poluvremenu je nastupao portorikanski muzički genijalac Bed Bani (Bad Bunny), priredivši spektakl za pamćenje.

Već preliminarni rezultati govore kako je u pitanju najgledaniji nastup na Superboulu svih vremena. Prema prvim podacima NBC-a, više od 135,4 miliona gledalaca pratilo je nastup slavnog Portorikanca u poluvremenu, čime je nadmašio prošlogodišnji nastup Kendrika Lamara (133,5 miliona).

Publiku je posebno iznenadio izlaskom Lejdi Gage na scenu. Njihov zajednički nastup u Santa Klari izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama i podelio gledaoce.

Lejdi Gaga, koja je na nedavnim Gremijima osvojila nagradu za najbolji pop album, pojavila se u elegantnoj plavoj haljini i izvela pesmu "Die With A Smile" u salsa verziji, nakon čega je s Bed Banijem zaplesala pred desetinama hiljada gledalaca na stadionu. Kasnije im se pridružio i Riki Martin, dodatno pojačavši latino energiju večeri.

Iznenadno pojavljivanje muzičke zvezde izazvalo je oduševljenje fanova.

"Kao fan Lejdi Gage i Bed Banija, ovaj šou na poluvremenu bio je kao čisti krek u mojim venama", "Produkcija deset, scenografija deset, Lejdi Gaga deset – Bed Bani, sve same desetke!", "Bed Bani i Gaga zajedno? Apsolutno savršeno!", "Činjenica da je Bed Bani mali monster i da je doveo Lejdi Gagu na scenu – uspešan fanboy", "Lejdi Gaga i Bad Bunny su u samo nedelju dana osvojili Gremije i nastupali na Super Bowl-u", "Poruka je bila jasna sa svim ljudima i Lejdi Gagom koja pleše salsu - svi smo ljudi i svi treba da osećamo", "Zamisli venčaš se usred nastupa Bed Banija na Superboulu znajući da je Lejdi Gaga samo par centimetara od tebe", samo su neki od komentara na X-u.

Ipak, bilo je i kritika. Neki su smatrali da je gostovanje Gage nepotrebno, dok su drugi tvrdili da bi Kardi Bi bila bolji izbor.

"Bilo je u redu, ali ne razumem zašto se Bad Bunny smatra toliko talentovanim", komentarisao je jedan manje impresionirani gledalac.

Bed Bani je nastup započeo pesmom "Tití Me Preguntó", okružen scenografijom polja šećerne trske, a tokom šoua je izveo niz hitova i snažnu vizualnu poruku o ljubavi, zajedništvu i latino identitetu. Na kraju je podigao zastavu Portorika, uz poruku da je "jedina stvar jača od mržnje – ljubav".

Uprkos političkim kontroverzama i kritikama pre samog nastupa, Bad Bunny je ovim šouom postao prvi samostalni latino izvođač koji je predvodio Super Bowl halftime show – i još jednom dokazao da zna kako zapaliti svetsku publiku.

