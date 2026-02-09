Slušaj vest

Bed Bani je zauvek promenio pravila igre kada je u pitanju NFL zabava, priredivši istorijski nastup na poluvremenu Superboula LX. Nakon onoga što su gledaoci videli, mnogi su se složili da ovogodišnji spektakl slobodno može da se preimenuje u – „Benito Bowl“.

Portorikanski muzičar, čije je pravo ime Benito Antonio Martines Okasio, ušao je u istoriju kao prvi solo muški izvođač koji je gotovo ceo nastup izveo na španskom jeziku, i to pred stotinama miliona gledalaca širom sveta.

Pogledajte u galeriji fotografije sa nastupa o kom bruji svet:

Nastup Bed Banija na Superboulu

Nastup o kom svi pričaju: zvezde, venčanje i snažna poruka

Bed Banijev nastup bio je sve samo ne običan. Na sceni su mu se pridružile svetske zvezde Lejdi Gaga i Riki Martin, a publiku je dodatno zbunio i oduševio trenutak koji je ličio na – pravo venčanje usred nastupa.

Par koji se pojavio u nastupu Bed Banija na poluvremenu Superboula LX legalno se venčao tokom poluvremena, potvrdili su izvori iz lige za ESPN.

Duo je nekoliko puta bio istaknut tokom Bed Banijevog složenog i energičnog nastupa, počevši od prosidbe na samom početku. Na sredini nastupa, par se venčao okružen pratećim plesačima.

Par se potom razdvojio i otkrio Lejdi Gagu i Los Sobrinos, portorikanski salsa bend koji je svirao na najnovijem albumu Bada Banija, kao i tokom njegove rezidencije u Portoriku.

Foto: JON SOOHOO / UPI / Profimedia

Među onima koji su đuskali na njegovoj bini našla su se i neka od najvećih imena Holivuda i muzičke scene: Pedro Paskal,Džesika Alba, Kardi Bi i influenserka Aleks Erl, dok se Bed Bani kretao stadionom, nastupajući na više različitih lokacija.

Posebno emotivan momenat dogodio se kada je pevač odao počast svom nedavnom uspehu na dodeli Gremija, simbolično predavši trofej jednom dečaku, dok je porodica na terenu gledala njegov govor na televizoru.

U samom finišu nastupa, stadion je zasijao kada se pojavio ogroman natpis:

„JEDINA STVAR MOĆNIJA OD MRŽNJE JE LJUBAV“, što je još jedna jasna poruka i podsećanje na njegov govor na Gremiju.

„Ovo je više od muzike“

Nakon nastupa, fanovi su ga jednoglasno proglasili „nečim zaista posebnim“, dok je portal NFL Draft Diamonds istakao da je Bed Banijev šou imao „istorijsku težinu“.

Njegov potpuno španski repertoar jasno je pokazao promene u kulturnom pejzažu i rastući međunarodni uticaj NFL-a. Španska muzika, kako su mnogi primetili, više se ne „uvodi“ u mejnstrim — ona je sada u samom centru pažnje.

Bed Bani je još ranije najavio da će njegov nastup biti „jedna velika žurka“, obećavši energiju, ples i hitove poput „Baile Inolvidable“ — i obećanje je ispunio do poslednjeg takta.

Gremi istorija i podrška Rikija Martina

Sve je dodatno dobilo na značaju jer je samo nedelju dana ranije Bed Bani ispisao istoriju na Gremiju, osvojivši nagradu za Album godine za ostvarenje „Debí Tirar Más Fotos“, prvi album na španskom jeziku koji je ikada dobio to priznanje.

Osim toga, kući je poneo i nagrade za Najbolji muzički urbani album i Najbolji globalni muzički nastup.

Pogledajte u galeriji fotografije sa dodele Gremija:

Bed Bani na dodeli Gremi nagrada 2026

Uoči Superboula, brojne legende muzičke industrije uputile su mu čestitke, a među njima i Riki Martin, koji je poručio da je ovaj uspeh prekretnica ne samo za Bed Banija, već i za sve latino umetnike.

– Znam šta znači uspeti, a ne odreći se svog porekla. Ono što si postigao nije samo muzička pobeda, već kulturna i ljudska – napisao je Martin u emotivnom pismu.

Poruka Americi i svetu

Tokom svog govora na Gremiju, Bed Bani se osvrnuo i na potresne scene u Americi, povezane sa delovanjem ICE agenata tokom mandata Donalda Trampa.

– Pre nego što zahvalim Bogu, reći ću: „ICE out“. Mržnja se hrani mržnjom, ali jedino što je jače od mržnje je ljubav – rekao je tada.

Tokom Superboula, umetnik je dodatno odao počast latinoameričkoj kulturi, donoseći kamione sa hranom i kolicima sa pićem, stvarajući atmosferu portorikanskog porodičnog okupljanja na stadionu „Levi“.

Emocije su kulminirale kada su se na kraju nastupa pojavile zastave zemalja širom Amerike — od Portorika, SAD i Kanade, do Venecuele, Čilea, Beliza, Nikaragve, Arube, Sent Kits i Nevisa i mnogih drugih.

Bed Bani je naglas izgovarao imena zemalja, šaljući snažnu poruku zajedništva, ponosa i inkluzije, što su mnogi gledaoci opisali kao jedan od najdirljivijih trenutaka večeri.

