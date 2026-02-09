Slušaj vest

Poznati jutjuber MrBeast nudi milion dolara osobi koja uspe da reši zagonetku skrivenu u reklami prikazanoj tokom Superboula. Jutjuber, kom je pravo ime Džimi Donaldson, poznat je po izazovima u kojima deli ozbiljan novac, a ovog puta je odlučio da deo publike pretvori u lovce na kodove.

U reklami za Salesforce, MrBeast poziva gledaoce da reše niz zagonetki. Kaže i da se može koristiti Salesforce-ova veštačka inteligencija, a milion dolara dobiće prva osoba koja mu putem Slack-a pošalje tačan skriveni kod.

Takmičenje nije za sve

Takmičenje ipak nije za svakoga. Otvoreno je samo za legalne državljane Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika, a zatvara se 2. aprila, što znači da svi koji žele da pokušaju imaju ograničeno vreme.

Do saradnje je došlo nakon Donaldsonove objave s kraja prošle godine, kada je javno napisao da godinama ima ideju za reklamu za Superboul i da traži brend koji bi mu to omogućio. U priču se ubrzo uključio direktor Salesforce-a, Mark Beniof, i dogovor je, očigledno, brzo postignut.

MrBeast je nedavno za Wall Street Journal rekao da mu ljudi ne veruju kada govori koliko novca ima, a tvrdi i da mu račun često bude u minusu jer veliki deo zarade odmah vraća u produkciju novih videa, što je klasičan podsetnik da neto vrednost nije isto što i novac na računu.

Reklama je emitovana tokom Superboula na kojem su Seattle Seahawksi pobedili New England Patriotse rezultatom 29:13 na stadionu Levis u Santa Klari. U poluvremenu je nastupio Bed Bani, pojavio se i niz gostiju, a tokom šoua se zaista dogodilo i venčanje na terenu.

I da, tu je i onaj deo koji zvuči kao šala, ali nije daleko od istine: milion dolara zvuči kao bogatstvo, ali ako nastavi da raste cena ulaznica, pobednik bi sledeće godine verovatno mogao da kupi kartu i da sebi priušti piće - dok bi za grickalice već morao malo da preračunava.

(Kurir.rs/ Index.hr)

